Pelikaan met monsterzeges de winter in, Breda geklopt door Huizen

De mannen en de vrouwen van Pelikaan hebben in hun laatste competitieduel van 2017 ruime overwinningen geboekt, de vrouwen zelfs met dubbele cijfers. De mannen van Zevenbergen sluiten het kalenderjaar zonder punten af.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Huizen 3-4 (3-2).

De maand november was Breda niet goed gezind dit seizoen, een afgedwongen voorsprong kon wederom niet vast worden gehouden. Bastiaan Steunenberg, Rick Dorenbos en Bart Naber scoorden in de eerste helft, maar Breda bleef alweer met lege handen achter en gaat als nummer tien de winterstop in.

OVERGANGSKLASSE B

Zwart-Wit - Gooische 2-2 (0-0).

Zwart-Wit had graag winnend 2017 willen afsluiten, maar meer dan een gelijkspel bleek er niet in te zitten. Onnodig, aangezien de ploeg de beste kansen had op de winst. De doelpunten kwamen van Max Pastoor en Liam Alexander (strafcorner).

EERSTE KLASSE B

Etten-Leur - Hudito 0-4 (0-2).

Voor de tweede maal dit seizoen bleek Hudito te sterk voor Etten-Leur, al zag het daar voor de rust niet naar uit.

Warande - Groen-Geel 2-1 (0-1).

Warande kon na een slechte reeks de punten goed gebruiken, maar moest er diep voor gaan. Wijnand Alberts en Raphaël Korse zorgden ervoor dat de Oosterhouters alsnog met een goed gevoel de winterstop in kunnen.

DERDE KLASSE B

MOP - Pelikaan 0-7 (0-4).

Tempo - Waalwijk 2-1 (2-0).

Zevenbergen - Hoeksche Waard 2-7 (2-4).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Pinoké - Push 1-3 (0-2).

Push had in de openingswedstrijd van het seizoen jammerlijk een voorsprong weggegeven tegen de latere koploper. De Bredase hockeyclub speelde een goede wedstrijd en wist via Kiki van der Kreek (2) en Britt Voss zowaar te winnen.

EERSTE KLASSE B

Etten-Leur - Hudito 1-1 (0-1) Bonuspunt voor Hudito.

Etten-Leur had de mogelijkheid om voor het eerst in de eerste klasse een zege te boeken, maar dit gebeurde niet.

DES - Breda 1-2 (0-1).

Uitgerekend tegen deze tegenstander wist Breda eerder dit seizoen de enige zege te boeken, maar in Kaatsheuvel werden ook nu de drie punten gepakt. Mayke Mijnsbergen voor rust en Amber de Visser zorgden hiervoor en hierdoor krijgt Breda weer aansluiting naar boven.

Phoenix - Zwart-Wit 1-4 (0-3).

Bij Zwart-Wit liep het vanaf het begin soepel en de zege in Zeist was volledig verdiend. Michelle Beentjes, Marre van Poppel en Jiske van Geijtenbeek scoorden en ook jeugdspeelster Jip van Amstel luisterde haar debuut doeltreffend op.

EERSTE KLASSE C

Warande - Boxmeer 7-3 (2-1).

Warande maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Door tegendoelpunten op onhandige momenten bleef het lang spannend. De Oosterhoutse doelpunten waren van Veerle Wijnberg (3), Pam Ligtvoet, Pien Stienen, Demi van der Geer en Nienke Bloemsaat.