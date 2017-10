Pelikaan kan naar boven kijken, Push gedeeld koploper na ruime zege

MANNEN OVERGANGSKLASSE A Leiden - Breda 3-2 (2-1). Breda leed een onnodige nederlaag in Leiden. Coach Mark Bouwman was er duidelijk over: "Ik denk dat het onderschattingsduiveltje een rol speelde."

EERSTE KLASSE B

Warande - Etten-Leur 0-2 (0-2).

De mannen van Etten-Leur hebben de streekderby in Oosterhout tegen Warande met 0-2 gewonnen. Met de winst, de eerste van het seizoen, kan Etten-Leur voorzichtig in de stand weer naar boven gaan kijken. Bij Etten-Leur deed coach Tobias Vermeer mee. ,,We hadden door blessures vandaag maar vijftien man, dus het was even nodig", aldus Vermeer.