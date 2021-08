Pas 22 jaar, maar deze coureur uit Dongen begint voor de derde keer aan Le Mans: ‘Het blijft megazwaar’

Bronzen rijder

Megazwaar

Om 16.00 uur op zaterdagmiddag start de strijd, die 24 uur later is afgelopen. Een pittige uitdaging, weet Van Uitert. ,,Het blijft megazwaar. De nacht is best lang en als het eenmaal ochtend is, moet je alsnog een lange tijd door tot het 16.00 uur is. Giedo en ik rijden allebei 9 uur, Frits 6. In het schema heb je een paar keer 4 uur tijd om te rusten, maar in die periode moet je ook naar de fysio, wat eten, douchen en een half uur voor jouw beurt alweer klaarstaan.’’ En toch geniet hij optimaal van zijn deelnames. ,,Dit is waar je het hele jaar voor traint, fysiek en mentaal. Het blijft een droom om Le Mans te winnen, het is een van de grootste autosportevenementen ter wereld. Ik realiseer me nog niet genoeg hoe vet het is dat ik daaraan meedoe.’’