Padelduo uit Breda en Bavel verrast met finaleplaats op NK: ‘Gelukkig was er nog een hotelkamer vrij’

Meedoen voor de mooie ervaring en misschien na uitschakeling nog naar een festival. Met die nuchtere instelling keken Julian Prins en Youp de Kroon van padelteam Ulvenhout vooruit naar hun debuut op het NK. Het duo verbaasde vriend, vijand en zichzelf met een plaats in de finale. Deze werd weliswaar verloren, maar als underdog wonnen ze de harten van het publiek in Zwolle.

Een paar dagen voor het toernooi werd Bredanaar De Kroon opgebeld door zijn vaste padelmaatje uit Bavel. ,,Youp, ik heb een voorgevoel dat wij daar de finale gaan halen”, zei Prins toen. Dat gevoel bleek zo gek nog niet, toen er in de eerste ronde al een verrassende zege werd geboekt na een thriller van drie sets.

Ze mochten nog even blijven om het later op de dag op te nemen tegen het als tweede geplaatste duo in de kwartfinale. Ze wisten er een derde set uit te slepen, maar bij een achterstand van 5-2 en 30-0 leek het toernooi voorbij. ,,Twee punten en je ligt er gewoon uit”, schoot door het hoofd van De Kroon. ,,Dan zou Julian nog naar een festival kunnen en ik had zondag eigenlijk ook nog een feestje.”

Volgeboekt

Wat volgde was een sensationele ommekeer en in plaats van feestjes moest er lastminute nog een hotelovernachting worden bijgeboekt om op de finaledag te blijven. Dat viel nog niet mee, volgens De Kroon. ,,Heel Zwolle was al volgeboekt. Gelukkig was er in Kampen nog ergens een hotelkamer vrij en hoefden we niet helemaal op en neer naar Breda.”

Na de kwartfinale was het nauwelijks meer een verrassing te noemen dat ook het als derde geplaatste koppel even opzij werd gezet in de halve finale. De voorspelling van Prins werd werkelijkheid en ze mochten het in de finale opnemen tegen de favorieten Sten Richters en Bram Meijer. ,,Volgens mij hebben zij in Nederland nog nooit een wedstrijd verloren.”

Kroonprins

Daar kon ook de grote verrassing van het toernooi geen verandering in brengen, maar al met al kijken ze trots terug op het weekend. De 800 mensen op de tribune kozen helemaal de kant van de underdog. ,,Dat maken we natuurlijk niet vaak mee, dus dat was heel gaaf”, zegt Prins. ,,In de hoek van het veld zat een groep Zwolse studenten en zij riepen de hele tijd: ‘Kom aan Kroonprins!’”, doelend op de toevallige samenstelling van de twee achternamen.

Uitgeput na een weekend vol ervaringen, keken de twee al snel vooruit. Het smaakt naar meer. Prins: ,,We hebben tegen de landelijke top al eerder goede wedstrijden gespeeld en soms ook wel gewonnen. Maar dat alles in zo’n weekend op z’n plaats zou vallen, zagen we niet aankomen. Verderop in het seizoen willen we ook wel kijken of we aan internationale toernooien mee kunnen doen.”

Maar eerst nog even dit weekend laten bezinken, vindt De Kroon. ,,Vier wedstrijden in twee dagen en dan ook nog alles eromheen. Ik heb maandag nog wel even vrij van school genomen hoor.”