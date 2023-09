Oudste Roosendaalse zaalvoetbalclub verhuist naar Bergen op Zoom: geen wedstrijden meer in sporthal In de Roos

In bijna 50 jaar vervulde Lauwen verschillende rollen. Hij startte als keeper en na zijn actieve periode was hij bestuurslid, maar ook trainer/coach en teammanager. Tevens had hij een tijd het vrouwenteam onder zijn hoede. Hij noemt Bristol Team zijn club. Lauwen: ,,Ik bepaal wat er gaat gebeuren en dus wat de toekomst van de vereniging is. Hoewel ik het de laatste jaren rustiger aan doe, wil ik toch graag over vier jaar het 50-jarig jubileum vieren.’’

Hoe kijkt de geboren en getogen Roosendaler aan tegen de verhuizing naar Bergen op Zoom? En hoe ervaren trainer/coach Mohammed Ahrouch en de spelers het? Als Roosendaler ga je immers toch zo maar niet in Bergen op Zoom voetballen?

Spanningsveld

Hoewel Lauwen vindt dat het spanningsveld tussen Roosendaal en Bergen op Zoom de laatste jaren niet zo sterk meer is, blijkt dat hij ongelukkig is met het vertrek uit Roosendaal. Hij legt de schuld bij Sportfondsen, de exploitant van de sporthal. Lauwen: ,,Sportfondsen verdrijft Bristol Team na 46 jaar uit eigen stad. We zijn min of meer weggetreiterd. We hadden op woensdag vanaf 20.30 uur de sporthal tot onze beschikking. Nu moesten we opeens uitwijken naar 22.00 uur. Sinds er een ander management is, gaat veel mis. De kantine blijft gesloten, we moeten zelf openen en we worden als vereniging verantwoordelijk gehouden voor het parkeerbeleid.’’

Mohammed Ahrouch (foto) begint aan zijn tweede seizoen als trainer/coach van Bristol Team. In tegenstelling tot Lauwen is hij tevreden over de verhuizing naar sporthal de Boulevard in Bergen op Zoom. Ahrouch: ,,Ik begrijp het sentiment van Hans. Hij is immers oprichter van de club. Maar de belangrijkste reden van de verhuizing is dat de meeste spelers in Bergen op Zoom wonen. Voor hen is het beter om dicht bij huis te spelen. De spelersgroep is daarom eveneens blij met de verhuizing. Ook voor de jeugd en supporters is het beter. Ze kunnen nu op de fiets naar de wedstrijd komen kijken.’’

Hoge verwachtingen

Ahrouch heeft hoge verwachtingen van het komende seizoen. ,,Het afgelopen jaar was goed voor de ontwikkeling. Soms begonnen we met slechts één wisselspeler op de bank. Maar nu zitten we op een trein en je ziet dat mensen in willen stappen. We gaven vorig jaar de vijfde plaats in de eindrangschikking de laatste twee competitiewedstrijden weg. Dit gaat nu niet gebeuren. Door de komst van Achraf Laabich, Melvin de Leeuw, Joost Wesdorp en Toni Ngombojoao zijn we versterkt. Bovendien hebben we er ook twee nieuwe keepers bij. We moeten dit seizoen bij de eerste vier kunnen eindigen en dan hopen op een periodetitel.’’

Het komende seizoen wordt er in de Roosendaalse sporthal helemaal geen wedstrijd meer gespeeld. Kroeven pakte de titel in de eerste divisie en komt daarom nu op het hoogste niveau uit. Michael Thijs, die bij de KNVB zaalvoetbal in zijn portefeuille heeft, vindt sporthal In de Roos niet geschikt voor een club als Kroeven. Thijs: ,,Het gaat voornamelijk om de fanatieke supporters van Kroeven. De hele tribune zit vol. Dat is gevaarlijk met al dat glas. Je moet er niet aan denken dat een supporter van de tribune naar beneden valt.’’