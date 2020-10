Oudenbossche basketbaltrainer Gregory Tjin-a-Koeng aan de slag in de eredivisie: ‘Basketbal is mijn leven, dus dit is een hele mooie kans’

hockey Van Nistel­rooij schiet Push voorbij oude club, Bre­da-vrou­wen winnen met strafcor­ners

6 september De hockeysters van Push gaan ook dit seizoen vol voor promotie. De ouverture geldt in ieder geval als een goede opmaat: in de overgangsklasse A werd tegenstander Eindhoven met 1-0 geklopt. Dat was verdiend, al verzuimde Push zichzelf te belonen met een snellere beslissing. Curieus was dat juist de aanvalster die deze zomer vanuit Eindhoven naar Breda kwam, tegen haar oude teamgenoten de winnende treffer liet aantekenen. De ambitieuze hockeysters van Breda begonnen de competitie met een uitzege bij Voordaan.