‘Oude rot’ Coen Vermeltfoort is nog steeds één van de snellere renners: ‘Soms denk ik; wat doe ik hier als 34-jarige?’

Op zijn (bijna) 35ste is Coen Vermeltfoort nog altijd snel genoeg om klassiekers als de Ster van Zwolle te winnen. ,,Maar wat Bert-Jan Lindeman doet is misschien nog wel knapper.” Een verhaal over ouder worden en de drang om te blijven winnen.