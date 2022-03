Oud-WK-deelnemer Kooremans is nu hobbyist in het eventing: ‘Ik hoop op een mooie wedstrijd in Chaam’

Eventer Raf Kooremans (45) reed voor Nederland het WK in het Amerikaanse Tryon (2018), Europese kampioenschappen en diverse wereldbekerwedstrijden. Nu is de hoefsmid van origine een hobbyist in de eventingsport. Eentje die de lat hoog heeft liggen. Zondag start hij in de nationale openingswedstrijd in Alphen-Chaam. Als één van de favorieten.

Samen met echtgenote Nina runt Raf Kooremans, vlak over de grens bij Weelde, een luxe paardensportaccommodatie. Als gezin genieten van de sport staat voorop. Daarom ook gaan de kinderen Lieselot (10) en Willem (12) mee naar de internationale wedstrijden. ,,Of ze komen tijdens zo’n toernooi een keer over”, geeft Kooremans aan.

Op stal staan vooral jonge springpaarden. ,,Die leiden we op. Als acht- of negenjarigen, net voordat ze de absolute top halen, worden ze verkocht. Ze worden ook regelmatig internationaal ingezet. Het hoort bij de opleiding. Dat geldt ook voor de eventingpaarden.”

Meer Nederlander dan Belg

Vanaf 2009 komt Kooremans voor Nederland uit. ,,Mijn vader is Nederlander en ik woon zo dicht aan de grens dat het voor mij lijkt dat Nederland en België één land vormen. Ik voelde me vooral goed bij de Nederlandse manier van werken. We zijn daardoor tot een systeem gekomen waarin de paarden zich beter voelen en gemakkelijker te rijden zijn. Ook het management en de internationale contacten verbeterden. Bovendien klikte het bijzonder met bondscoach Bettina Hoy (oud-wereldkampioene, red.).”

Enkele jaren geleden kwamen er steeds meer springpaarden op stal. ,,Dat kwam overeen met mijn liefhebberij. Bovendien werd de handel steeds belangrijker. Het is ook gemakkelijker om een talentvol springpaard te verkopen dan een eventingpaard. En men betaalt er doorgaans ook nog wat meer voor. Ons bedrijf moet ook blijven draaien.”

Dimitri en Houdini

Twee eventingpaarden bleven over: Dimitri en Houdini. Dimitri is een viersterrenpaard dat het komende halfjaar nog op jumpings wordt ingezet. Houdini staat voor Alphen-Chaam op de Z-startlijst. De overwinning die vorig jaar met de bruine ruin werd behaald in de internationale viersterrenwedstrijd van Maarsbergen maakt hem zondag tot één der favorieten.

,,Houdini heeft nog wat opleiding nodig. Maar als we dat paard eenmaal op de rails hebben dan kan hij je nog laten verschieten. Het is een superspringer die vooral in dressuur nog wat progressie kan maken. We moeten echt een team gaan vormen en vooral plezier aan elkaar zien te beleven.”

Wel of geen favoriet?

Komende zondag staat de nationale openingswedstrijd in het eventing op het programma, in Alphen-Chaam. Kooremans is daar een van de favorieten, al wil hij daar niks van weten. ,,De uitslag is minder belangrijk. Ik zie het zondag ook als training voor de komende internationale wedstrijden. Vooral een ontspannen dressuurproef zou me deugd doen. Ik hoop vooral op een mooie wedstrijddag.”

Kooremans is lid van de organiserende vereniging Trouwe Kameraden Chaam. ,,Ik voel me daarom ook verplicht deel te nemen en een goede prestatie af te leveren. De bouwploeg heeft in de cross iets moois weggezet. Het nodigt uit tot hoogstaande sport.”