Oud-RBC’er Wim de Ron keepte voor PSV in de Champions League: ,,Mijn ouders hebben in Dinteloord alles bewaard”

Speelsters Tanaka stiekem blij met degradatie: ‘Het is niet leuk om elke keer van tafel gemept te worden’

De tafeltennissters van Tanaka zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Niet in de eredivisie, waar ze de laatste jaren te bewonderen waren, maar in de eerste divisie. Daar kunnen ze wel mee leven bij de Etten-Leurse club. In deze competitie wordt het er misschien alleen maar leuker op.

9 september