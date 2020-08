Oud-profrenner Leo van der Pluijm (85) overleden: Alleen die ene tweede plaats bleef hem dwarszitten

,,Drie jaar geleden maakten we ons meer zorgen om hem. Hij was juist weer helemaal opgeknapt”, laat zoon Kees van der Pluijm weten. De in Hank geboren en getogen Leo van der Pluijm was verknocht aan de wielersport. Als jeugdige prof reed hij de Tour in 1956 en 1957. Zijn debuut in de Grande Boucle was veelbelovend. Achter Rene Hassenforder werd hij in Bordeaux op 21-jarige leeftijd tweede in de negende rit. In het algemeen klassement eindigde hij in 1956 op de dertigste plaats. De gevolgen van een val in België hielden hem eind jaren vijftig van verdere successen af. In 1961, amper 26 jaar oud, hield hij het koersen voor gezien.

De tweede plaats in Bordeaux is hem altijd dwars blijven zitten. Hij voelde zich die dag sterker dan zijn medevluchter Hassenforder, die volgens Van der Pluijm de indruk gaf dat hij al blij was dat hij het wiel van de Nederlander kon volgen. ‘Hij gaf met zijn vingers wijzend duidelijk een teken: jij 1 en ik 2’, zei Leo van der Pluijm keer op keer in de interviews die hij na zijn carrière gaf. De debutant uit Hank gaf alles om er vervolgens in Bordeaux achter te komen dat Hassenforder zo fris als een hoentje naar de zege spurtte. Of het de Franse taal was? Of een ouderwets staaltje flikken? Voor Van der Pluijm is het altijd de gemiste kans op eeuwige roem gebleven.

Vele jaren later kon hij de drang niet onderdrukken om Hassenforder te bezoeken in dienst restaurant in de Elzas. ‘Winnaar van een Tour-etappe’ las Van der Pluijm overal. ‘Tot op de bandjes van de sigaren’. Hij werd met open armen door de Fransman. ‘Toen wist ik genoeg.’ En hoefde hij verder niks te vragen. Gewoon geflikt dus.

Als ondernemer had hij daarna een succesvolle en veel langere loopbaan. Van der Pluijm begon met verkopen van schoenen op de markt en langs de deur. Die ‘zaak’ groeide uit tot een keten van nog altijd bestaande schoenenzaken in West-Brabant. Van der Pluijm was daarnaast jarenlang het boegbeeld van de Profronde van Made. De laatste jaren genoot hij vooral van het volgen van de sport op televisie.

,,Hij heeft in alle opzichten een succesvol leven achter de rug”, zegt zoon Kees. ,,Alleen die tweede plaats heeft hem nooit lekker gezeten.”

Volledig scherm Winst in de Ronde van Brabant betekende in 1955 de grote doorbraak voor Leo van der Pluijm, die daarna tweemaal de Tour reed. © patrick guitjens