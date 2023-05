Opvallend: Brabantse volleybalsters promoveren omdat er niemand aan de nacompetitie meedoet

Wel of geen nacompetitie spelen? Het was even afwachten voor de volleybalsters van Donki Sjot. Niet omdat ze zich niet hadden geplaatst, maar omdat de vraag was of die wel doorging. De nacompetitie verviel en mede daarom promoveerde de ploeg uit Den Dungen naar de topdivisie.

Het was een bijzonder goed seizoen voor de volleybalsters van Donki Sjot. De titel in de eerste divisie B zat er niet in, maar het team stak samen met kampioen Bejo/Dinto ver boven de andere ploegen uit. Het verschil met nummer drie Next Volley Dordrecht was liefst 21 punten. Dat was boven verwachting, want Donki Sjot speelde dit seizoen voor het eerst in de eerste divisie. ,,We gingen het seizoen in met de gedachte dat we meer tegenstand zouden krijgen en wilden gewoon lekker spelen”, zegt Donki Sjot-aanvoerster Bieke Kooijmans.

Elf zeges op rij

Aan promotie werd niet gedacht, maar in de eerste seizoenshelft won de ploeg uit Den Dungen alle elf wedstrijden. De titel zat er uiteindelijk niet in, omdat de eerste drie uitduels na de winterstop verloren gingen. Een plek in de nacompetitie kwam niet in gevaar. ,,Als team hebben we erover gesproken, willen we dat wel spelen in de topdivisie? Balans tussen sport en plezier staat bij ons hoog in het vaandel. Er wordt altijd getraind, maar hier en daar gaat er wel iemand gedurende het seizoen op vakantie. De topdivisie vraagt meer, maar het antwoord was unaniem ja.”

Al was promotie op dat moment nog geen zekerheid. De nacompetitie stond nog op het programma voor 29 april. In een poule van vier waren twee plekken in de topdivisie te winnen. De speelsters van Donki Sjot wisten dat er een mogelijkheid was dat de nacompetitie niet zou doorgaan, als er voldoende plekken vrij kwamen in de topdivisie. Dat gebeurde mede, omdat Dynamo Tubbergen afzag van deelname aan de promotie/degradatiewedstrijden en daarom degradeerde uit de topdivisie.

Quote Bijna iedereen had wel ergens last Bieke Kooijmans, Donki Sjot

,,We hadden gehoopt het al voor onze laatste competitiewedstrijd te weten. Nu werd het een paar dagen later. We kregen mail van Nevobo (Nederlandse volleybalbond, red.).” Daarna barstte het gejuich los in de groepsapp. ,,Op 29 april, de dag van de nacompetitie hebben we een feestje gevierd.” Dat de beslissingswedstrijden niet doorgingen, kwam goed uit voor Donki Sjot. ,,Speelsters hadden last van einde seizoenpijntjes en blessures. Bijna iedereen had wel ergens last. Je kunt met pijntjes wel spelen, maar het is fijn dat we op deze manier zijn gepromoveerd.”

Eigen jeugd

De aanvoerster is trots op wat de ploeg heeft bereikt. ,,Vijf van de elf speelsters komen uit de eigen jeugd. Twee anderen spelen alweer vijf tot acht jaar in de ploeg en de anderen vier tussen de twee en vier jaar. Er zijn geen grote wisselingen en we voelen elkaar goed aan. We zijn altijd realistisch gebleven en wilden gewoon meedraaien. De verwachting was middenmoot.” Al snel bleek er meer in te zitten. ,,Die druk hebben we nooit zo gevoeld, we vonden het wel tof als het zou lukken. We zijn nuchter en hebben plezier in het spelletje, dat is onze kracht.”

Zelf komt Kooijmans ook uit het dorp en begon op haar vijfde bij de vereniging. Op haar zeventiende maakte ze een uitstapje naar VVC Vught dat toen in de topdivisie speelde. Nu gaat ze met Donki Sjot op dat niveau spelen, ook de mannen van Donki Sjot spelen in de topdivisie. Volgens de 28-jarige vraagt spelen in de topdivisie nog meer inzet zowel tijdens trainingen als bij wedstrijden. ,,Zo zal er een keer krachttraining in de week bijkomen, zodat we fysiek sterker worden en blessures voorkomen.”

Versterking

Het team blijft grotendeels intact, Sara Voskuilen stopt en Eefje Groenedaal twijfelt nog. De ploeg krijgt versterking van Rani van Hoof. De spelverdeelster komt over van PSV en speelde in het verleden bij Volley Tilburg.