Op wedstrijden kan squashter Ter Sluis alleen hopen: ‘Ik dacht: waar train ik nu in godsnaam voor’

Dongense autocou­reur Van Uitert wint seizoens­ope­ner op Paul Ricard ondanks ‘tikkende tijdbom’

19 juli Job van Uitert is het seizoen in de European Le Mans Series uitstekend begonnen. De Dongense autocoureur werd kwam namens zijn team United Autosports als eerste over de streep op het Franse circuit Paul Ricard.