Op de golfbaan heeft Churandy Martina géén haast: ‘Rustig, rustig, dit is gewoon genieten’

Bredase MMA-vech­ter Pieter Buist is terug na jaar blessure­leed, maar écht blij is hij niet: ‘Geeft me een klo­te-ge­voel’

Twee jaar lang verscheen Pieter Buist (35) niet in de ring, mede door een zware kruisbandblessure kwam hij niet in actie. Na een juridisch gevecht én een lange revalidatie is hij terug. Daar zal hij wel trots op zijn, of niet? ,,Nee, totaal niet. Ik heb verloren en daar baal ik ontzettend van. Het geeft me een klote-gevoel.”