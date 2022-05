Oosterhoutse golfer Rowin Caron op de Dutch Open aan het afkicken van het Zuid-Amerikaanse bermudagras

Na het hockeygoud van Tokio werkt Malou Pheninckx nu in het Amphia aan haar carrière als dokter

Vijf jaar geleden had Malou Pheninckx het einde van haar studie geneeskunde in zicht. Tot ze werd verrast door een telefoontje van de bondscoach. Of ze terug wilde keren in Oranje? Met het goud van Tokio op zak, is het nu weer tijd geworden om dokter Pheninckx te worden.

13 mei