Oosterhoutse Anouk van Jeveren leeft zich uit op het hink-stap-springen: ‘Omkijken en zien waar je vandaan komt: dat is best een eind’

Thuis in Oosterhout gaat de zestienjarige Anouk van Jeveren wel eens op één been staan. ,,Gewoon voor de grap kijken of ik zo vanuit stilstand het plafond kan raken. Dat is bij ons vrij hoog.” Op de atletiekbaan heeft de zestienjarige atlete haar plafond in ieder geval nog zeker niet bereikt. Met een afstand van 11,51 meter eindigde ze gisteren op het NK in Apeldoorn op de zesde plaats.