Ook zonder publiek was deze Indoor Brabant er een om niet snel te vergeten: ‘De sport was van ongekend hoog niveau’

Tevreden­heid bij Twins: volledige honkbalcom­pe­ti­tie eind april van start met twee coronates­ten per week

1 april Twee keer per week testen en een crowdfundactie om het allemaal te kunnen betalen, bij Twins hebben ze het ervoor over om vanaf 29 april te kunnen starten aan het honkbalseizoen. De hoofdklasseteams hebben woensdag overlegd over de opzet van de competitie. Daarbij is besloten om een volledig schema van 42 wedstrijden af te werken, dus ook met duels op donderdag.