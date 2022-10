Ook het stadsbestuur snelt over de Singels: ‘Ik wist dat het op voorhand dat een zware opgave zou worden’

Het bal werd geopend door wethouder Jeroen Bruijns. Hij vertrok voor een snelle vijf kilometer. Na de finish was hij realistisch. ,,In de aanloop naar deze wedstrijd heb ik twee keer de vijf in exact 20 minuten gelopen. Verleden week nog in mijn eigen woonplaats Bavel. Daar mocht ik ook het startschot lossen en dat voorkwam wellicht dat ik net onder die grens kon duiken.”

,,Ik wist dat het op voorhand dat een zware opgave zou worden. Een leuk feest van de avond ervoor zat nog in mijn benen. Desondanks ben ik tevreden met mijn eindtijd van 20,31 minuten. Helemaal blij ben ik met het binnenhalen van de ‘Bredaille’. Daarvoor heb ik naast De 5 van Bavel en deze Singelloop ook meegedaan aan de 10 van ’t Aogje.”

Voor burgemeester Paul Depla bleef het gisteren bij één medaille. De mooie plak van de Singelloop. Die verdiende hij door een stevig tempo te onderhouden op de 10 kilometer. ,,Natuurlijk heb ik getraind, maar niet extra. Dat zou ik wel doen als het om de halve marathon zou gaan. Dit ging op routine en dan ben ik met mijn 51,56 minuten best tevreden.” Op de vraag wat Breda zou missen als er geen Singelloop zou zijn volgt een lang en doordacht antwoord.

,,We zouden dan een evenement missen waaraan daadwerkelijk iedereen mee kan doen. Van topsporter tot recreant en dit jaar ook mensen met een beperking. Mensen werken hier naar toe en iedereen kan vandaag zijn ei kwijt tijdens een van de afstanden. Ja, ook hier kun je stellen dat Breda het samenbrengt. Het is een geweldige impuls om te (gaan) bewegen. De Singelloop is van en voor iedereen en levert prestaties en plezier op in onze gastvrije gemeente.”

Op het bordes van het stadhuis wordt vervolgens hard geklapt voor wethouder Carla Kranenborg. Zij is het collegelid met de meeste ‘inhoud’, tenminste op sportschoenen. De halve marathon werd door haar keurig in twee uur gelopen. Wellicht loopt volgend jaar een nog grotere delegatie van het stadsbestuur mee. De 36e Singelloop is dan extra feestelijk want het NK Halve Marathon zal op hetzelfde parcours plaatsvinden.