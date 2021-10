Ook Britt Knaven ondanks alle pijn gegrepen door Parijs-Roubaix: ‘In april sta ik zeker weer aan de start’

Die dag leek er voor haar lange tijd geen vuiltje aan de grond. Om haar heen had ze andere rensters met bosjes zien vallen. ,,Heel apart. Puur door die valpartijen ontstonden er overal groepjes. In iedere bocht kon je verrast worden omdat er modder op de weg lag.” Met nog zo'n 35 kilometer te rijden, werd ze zelf verrast. Niet door de smurrie of een verkeerd liggende steen, maar door een renster van Lotto Soudal die een rotonde totaal verkeerd inschatte. ,,Ze kwam onderdoor op een rotonde waar het al veel te hard ging. Dat weet je dat je onderuit gaat. Het erge was dat ze mij meenam in haar val. Ik heb daar zeker vijf minuten stilgestaan omdat mijn fiets niet meer in orde was. Ik had ook nog eens pijn vanwege de schaafplekken en andere verwondingen. Daarna ben ik in mijn eentje doorgereden. Omdat ik beloofd had dat te doen. Ik heb de wielerbaan gehaald. Ik kwam alleen buiten de tijd binnen. Zonder die domme actie van een ander, was ik goed gefinisht", klinkt het met een diepe zucht.