‘Ooit werd Brandts door NAC op straat geflikkerd, nu door een matig getalenteerde verzameling koekenbakkers’

Van een Halsters heuveltje naar brons op het WK: het gaat hard met de snowboard­car­riè­re van de 16-jarige Sam Vermaat

1 april Waar zijn leeftijdgenoten in deze coronatijden amper de deur uit kunnen, reist snowboarder Sam Vermaat (16) uit Halsteren de hele wereld over om zijn sport uit te oefenen. Zo werd hij in Rusland derde op het Jeugd WK. En hij kijkt al verder vooruit: „Shinen op de Olympische Spelen van 2026, dat lijkt me echt gaaf.”