Ondanks weifelend optreden zege voor Voltena, ook winst Symmachia-vrouwen

MANNEN TWEEDE DIVISIE D.

Hands Up - Spie/De Burgst (0-4).

"Dit is een heel goede teamprestatie", jubelde trainer-coach Ans de Graag. "Aan een dipje ontkomt je niet, maar de marge is groot genoeg en we herstellen ons tijdig." Bij de Burgst is het roer om na een slechte fase. Door de tweede zege op rij vonden de mannen uit Breda aansluiting met de onderkant van de middenmoot.

Kraftwell Symmachia - Flamingo's '56 2-3.

Kraftwell Symmachia heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. De eerste set kwamen de Roosendalers te laat op gang. De goede lijn van het einde van de eerste set werd doorgetrokken en resulteerde in een 2-1 voorsprong in sets. "Maar vervolgens geven een 24-22 voorsprong nog uit handen en zijn we de vijfde set te laat bij de les door frustraties", vertelt coach Fred Hoogervorst. "We laten hier de punten liggen."

MANNEN DERDE DIVISIE A.

ROWI - VC Wik Groot Ammers 3-2.

VC Wik Groot Ammers werd door ROWI met een nederlaag teruggestuurd maar dat ging niet makkelijk. "De hele wedstrijd was de pass erg moeizaam, daarbij vochten we tegen onszelf", vertelt Werner Lambert. De bezoekers wonnen de eerste set onverwachts. ROWI was vervolgens van slag en verloor ook de tweede set. Daarna kantelde de wedstrijd en trok ROWI alsnog aan het langste eind met drie gewonnen sets. "Vooral dankzij Bram van Poppel die vele moeilijke ballen alsnog maakte", complimenteert Lambert zijn teamgenoot.

MANNEN DERDE DIVISIE B.

Tupos - Atak'55 (0-4).

"Het blijkt weer: je kunt geen dag verslappen of je gaat eraf", stelde trainer-coach Jack Koppers, die daarmee de tweede set aanhaalde. Een marge van drie bij 22-19 boog zijn team om naar 23-25. Ook in de derde set (21-25) bleef Tupos bij, maar daarna brak het Baarlo's verzet. En zo sleepte Atak'55 aan de hand van vooral middenaanvallers Viktor van Onzenoord en Jonathan Marchena de vijf punten in de wacht.

VROUWEN EERSTE DIVISIE B.

Zaanstad - IMS/Voltena (2-3).

"Op voorhand verwacht je een makkelijkere wedstrijd omdat je tegen een opponent uit de kelder speelt", zei trainer-coach Jo Rullens. Maar verdedigend en blokkerend legde de thuisploeg geen duimbreed toe. In de eerste set (20-25) bleek Voltena nog in staat series te maken, maar dat ebde weg. In de vierde set (20-25) rechtten de bezoeksters de rug en kwamen niet meer in de problemen. "We twijfelen nog te veel." Rullen schreef de zege toe naar de wissels. "Zij brengen het team terug in de flow na een dip."

VROUWEN DERDE DIVISIE A.

Nuvoc - Spie/De Burgst (3-1).

"We kunnen hier meer uithalen, maar spelen niet geconcentreerd genoeg", stelde trainer-coach Chris Konings, die Maaike 't Hoen (spelverdeelster) en Lisanne van Houwelingen (diagonaal) miste en zodoende moest improviseren. "Op belangrijke momenten lopen we achter de feiten aan."