Ondanks rugproblemen pakte David Pronk goud: ‘Hordenlopen was voor mij sprinten over hekjes’

Atleet David Pronk liep vorige maand op het EK O18 naar Europees goud. Zijn winst in Jeruzalem is een bevestiging van zijn keuze om vol te gaan voor de 110 meter horden. Door aanhoudende rugproblemen was een topprestatie voor de oud-meerkamper geen vanzelfsprekendheid. ,,Mijn serie was bepaald niet vlekkeloos.”

Een gouden EK-medaille die extra speciaal was voor de in Breda woonachtige David Pronk. Rugproblemen speelden daarbij een grote rol. We spreken het aanstormend talent bij zijn nieuwe vereniging Sprint. Op tafel ligt zijn telefoon. Met reden, op hetzelfde moment is zijn beste vriend Gabriel Emmanuel actief op de WK atletiek in Colombia.

Quote Tijdens de tweede indoorwed­strijd kreeg ik last van mijn rug. Er werd gesproken van een ‘herniaatje’. David Pronk

,,Hij is net als ik tienkamper. Op dit moment staat hij er erg goed voor”, legt Pronkt uit. ,,Hij heeft zojuist zijn discus zeven meter verder geworpen dan zijn concurrenten. Ik hoop dat hij de topklassering kan vasthouden, dan bel ik hem vannacht om hem te feliciteren.” Emmanuel won in Cali de wereldtitel voor atleten onder de 20 jaar. Met 7860 punten ging het goud om zijn nek.

Hernia

Zelf heeft Pronk de meerkamp dit jaar achter zich gelaten. ,,Ook ik was op jacht naar de limiet op de tienkamp. Tijdens de tweede indoorwedstrijd kreeg ik last van mijn rug. Er werd gesproken van een ‘herniaatje’. De rest van het indoorseizoen heb ik noodgedwongen moeten vervangen door rust. Met hulp van fysiotherapeut Peter Elshout ben ik weer op de been geholpen. Dat was pas eind februari van dit jaar. Toch wilde ik de limieten op de tienkamp en de 110 meter horden aanvallen.”

Quote Ik kwam over de lijn, keek naar links en zag niemand David Pronk

,,Het begon stroef”, vevolgt Pronk. ,,Pas tijdens een wedstrijd in Gorinchem liep ik weer op niveau. Helaas met te veel rugwind. Daarna had ik eigenlijk alleen nog de twee kampioenschappen om mijn doel te bereiken. In Emmeloord ging het op de tienkamp met de discus mis. Op de afsluitende afstand heb ik nog alles gegeven om die 7000 punten te halen. Ik kwam er 19 tekort. Wel stond ik nog hoog op de Europese ranglijsten. Dat zou een ticket kunnen opleveren.”

Alleen horden

Zijn coach Leo van der Meijden adviseerde hem om alleen voor de horden te gaan. De limiet voor dat nummer liep hij tussen de kampioenschappen door in Brussel. Hij dook 0,03 seconden onder de gevraagde tijd van 13,80 seconden. Vlak daarna pakte hij in Amsterdam goud op de NK door 13,74 te lopen. Het ticket voor Jeruzalem was binnengesleept. ,,Mijn tijd was de achtste van alle deelnemers. Een finaleplaats werd mijn doel. Helaas kwam net voor dit EK de rugblessure weer terug. Met veel rusten en pijnstillers kon ik een keertje trainen. Mijn serie was bepaald niet vlekkeloos. Ik raakte acht van de tien horden, maar kwam als tweede over de streep. Genoeg voor de halve finale.”

Adrenaline

Deze halve finale wordt op de telefoon getoond. Hier is te zien dat de eerste helft van de race heel slecht verliep. ,,Het is over, dat was mijn gedachte onderweg. Toch herpakte ik me in het tweede deel. Daar heb ik alles goedgemaakt dankzij adrenaline. Met 13,58 seconden plaatste ik me als tweede voor de finale. Die was al twee uur later. Ondertussen speelde mijn rug weer op. Met de coach besprak ik dit. Hij gaf aan dat het mijn laatste race zou zijn dit EK en het moest proberen.”

De race vanuit de buitenbaan ging daarna perfect. ,,Ik liep naar een geweldig persoonlijk record van 13,50 seconden. Kwam over de lijn, keek naar links en zag niemand. Daarna zag ik mijn naam bovenaan op het grote bord.”

Pronk, binnenkort weer in de schoolbanken van 5 Gymnasium, dankt veel van zijn zege aan coach Van der Meijden. ,,Leo heeft mij het echte hordenlopen aangeleerd. Daarvoor was het sprinten over hekjes.”