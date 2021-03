‘Onbekend’ in Nederland, een grote jongen over de oceaan: hoe een Brabantse oud-voetballer Canadese talenten ontwikkelt

Bergenaar Frans Maas zat zelfs de legendari­sche Bob Beamon op de hielen

6 maart Als zesjarige jochie raakte Frans Maas op een Zeeuws strand in de ban van het verspringen. Amper vijftien jaar later pakte hij het goud op het EK met een sprong voorbij de 8 meter en werd zelfs de grote Bob Beamon een tikkeltje nerveus toen de Bergenaar in Texas in de buurt kwam van diens schoolrecord.