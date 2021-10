Omloop van Hil en Moer: een verbaasde winnaar en een leider in de rolstoel

ELE Rally Strijpse Kampen terug in ELE Rally: ‘Mooi dat ie er weer in zit’

1 oktober De ELE Rally keert zaterdag 9 oktober terug naar de Strijpse Kampen. Voor titelverdediger Bob de Jong is het die dag erop of eronder. ‘Het is ieder geval mooi dat die klassementsproef er weer inzit.’