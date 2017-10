Olympus hekkensluiter na nieuwe nederlaag

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D.

Spie/De Burgst - EMD-Tooling (0-4).

"Een set mogen we toch wel winnen", vond trainer-coach Ans de Graag, die zag dat haar ploeg niet bleek opgewassen tegen slagkracht van de opponent. "We spelen goed, maar worden hier niet voor beloond. Jammer."

Hands Up - Kraftwell Symmachia 3-1.

Kraftwell Symmachia speelde een goede eerste set maar werd daarna overklast door Hands Up. "Houden we het niveau van de eerste set vast dan overklassen wij Hands Up", baalt Symmachia-coach Fred Hoogervorst. Hands Up zette Symmachia vanaf de tweede set flink onder druk. De Roosendalers waren niet bij machte daar onderuit te komen.

DERDE DIVISIE A.

Sliedrecht Sport 3 - Jola Olympus (3-1).

"We hebben lekker gespeeld", zei trainer-coach Floran Zwegers ondanks de nederlaag. Met slechts zeven spelers toog hij vrijdagavond naar Sliedrecht waar de bezoekers de eerste twee sets niet hadden in te brengen. Daarna liet de thuisploeg de touwtjes vieren waarvan Olympus in de vierde set profiteerde.

ROWI - VCN 2 3-1.

ROWI speelde een degelijke wedstrijd. Na een snelle eerste set werden er te veel wissels doorgevoerd waar VCN van wist te profiteren. ROWI weet zich te herpakken en pakt de volgende sets overtuigend. "We hielden servicedruk en Bram van Poppel wist uit alle standen te scoren", vertelt Werner Lambert tevreden.

DERDE DIVISIE B.

HHC - Atak'55 (3-1).

"In de eerste set tanken we vertrouwen", stelde trainer-coach Jack Koppers. Nadat de bezoekers de zege veiligstelden, nam de thuisploeg het initiatief over. Atak'55 knokte zich terug maar het bleek niet voldoende voor de volle buit (24-26). "Deze zege kunnen we goed gebruiken."

EERSTE KLASSE B.

Spaarnestad - IMS/Voltena (1-3).

"Een knappe zege", stelde trainer-coach Jo Rullens. De bezoeksters namen iedere set een voorsprong die zij niet meer uit handen gaven. Maar na drie setwinsten op rij zakte het spel van Voltena als een kaartenhuis in elkaar door concentratieverlies en persoonlijke fouten: 25-13.

VROUWEN

DERDE DIVISIE A.

Spie/De Burgst - Voltena 2 (3-1).

"Een wisselvallige wedstrijd van onze kant", zei trainer-coach Chris Konings, die het bijna een vijfsetter zag worden. Maar de thuisploeg kwam goed terug na een gat van maximaal acht punten en sleepte zo de vier punten in de wacht. "We winnen wat gelukkig", was hij eerlijk.