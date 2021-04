Olympia Halsteren was vroeger de beste: ‘Met het koekblik van Janus naar de wedstrijden’

Ingeklemd tussen de grote broers THOR, Spado en Diomedon bevind zich nog een pareltje van de atletieksport. Olympia Halsteren is nu weliswaar een grotendeels recreatieve loopclub, maar dat was in de jaren zestig wel anders. De man die daar sappig over kan vertellen is Rien de Weert (foto). In augustus is de 65-jarige inwoner van Halsteren 54 jaar lid.

,,In 1967 ging ik met mijn maat Mario van der Zande mee naar het sportpark. We hadden thuis een groot gezin en mijn moeder vond het een uitstekend plan als de oudste drie kinderen af en toe even van huis waren. Op woensdagmiddagen waren we dan ook vanaf een uur of een tot half zes aan het sporten. Mario is de zoon van onze beroemdste atleet, Janus van der Zande. Diens broer Chris gaf ons training. Chris vond het prachtig om op zijn vrije middag dat jong spul te begeleiden. Hij kon dat als geen ander. “

De jeugdatleten van Olympia waren indrukwekkend. ,,In die periode hadden we zo’n dertig tot veertig jeugdatleten en niet de minsten. Als wij naar een wedstrijd gingen dan hoorde je de andere clubs al verzuchten dat de prijzen wel naar Olympia zouden gaan.”

Douane misleiden

Janus en Chris waren beiden bakkers en beschikten over hun eigen bestelwagens. Deze Citroëns stonden heel toepasselijk bekend als ‘koekblikken’. ,,In deze busjes werden wij naar de wedstrijden gereden. Veelal in de regio, maar ook vaak over de grens. Om iedereen mee te kunnen nemen werden er wel twintig gastjes per bus geladen. Bij de grens moesten we dan op de grond liggen om de douane te misleiden. Hoogtepunten voor ons waren de bezoeken aan de bekende cross van Le Soir in Brussel. Na afloop zaten wij dan aan de limonade en de chips, de oudere atleten dronken iets anders. Met Janus van der Zande in onze club gingen er deuren open. Terecht, hij liep in 1952 in Helsinki de Olympische marathon. Zijn record van 2 uur 28 minuten was bijna 15 jaar de snelste tijd van een Nederlander. Ja, we waren een hele sterke vereniging.”

Vooral op loopgebied. ,,In ons jubileumboek zie je ook de namen van Jan Schillemans en Kees de Koning. Later hadden we toppers met Minus Schoonen en Margot Testers. Zij werd in Rotterdam Nederlands kampioen op de marathon. Zelf was ik meer van het sprinten en verspringen. Mijn record van 5,95 als 17-jarige staat nog steeds. We wonnen ooit goud met de 4x80 meter tijdens de WBAC-kampioenschappen.”

Het sprinten is door Rien ingewisseld voor wandelen. ,,Dat hebben we opgezet om oudere leden te behouden. Samen met de hardlopers werken we gezamenlijk trainingen af en organiseren we feestavonden.”

Volledig scherm Rien de Weert van Olympia Halsteren © Privéfoto