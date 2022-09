Nordin van Tilburg hoopt op meer in eerste jaar als profgolfer: ‘Te weinig hoogtepunten meegemaakt’

Een jaar geleden stond Nordin van Tilburg rond de 70ste plaats op de wereldranglijst voor amateurs en dat was voor hem het moment om de stap naar de profs te maken. ,,Want dat wilde ik doen als ik stabiel in de top 100 zou staan. Dan heb ik bewezen dat ik het niveau van de profs aan kan.”

,,En dan komt er opeens een hoop bij kijken. Je runt een bedrijf naast het bedrijven van topsport. Alle randzaken die ieder bedrijf heeft moet ik ook verzorgen. Er moet voldoende geld binnenkomen om de topsport te bekostigen, dus ik moet sponsoren benaderen. Je moet alle administratie op orde hebben en de belastingen regelen”, geeft Van Tilburg als voorbeelden. ,,Gelukkig heb ik een stabiel team van trainers om me heen. Mijn moeder regelt alle randzaken en mijn vader gaat vaak als caddy mee naar toernooien. Hij is betrokken bij het golf, weet hoe ik speel en wat er in mijn hoofd omgaat.”

Zuid-Afrika

Zijn beste resultaat behaalde Van Tilburg dit jaar op de Challenge Tour te Limpopo, Zuid-Afrika. ,,De DP World Tour is het hoogste niveau, daaronder heb je de Challenge Tour en daar weer onder de Pro Golf Tour. Ik speel de meeste wedstrijden op de Pro Golf Tour en een paar keer op de Challenge Tour”, legt Van Tilburg de verhoudingen uit. ,,Op de Challenge Tour in Limpopo eindigde als elfde. Ik heb laten zien dat ik op een hoger niveau kan spelen dan dat ik meestal doe. Dat geeft ontzettend veel motivatie. Ik heb mezelf drie jaar de tijd gegeven om op een hoger niveau te komen. Het liefst wil je zo snel mogelijk resultaten boeken, maar dat is dit jaar nog niet gelukt.”

Want behalve die elfde plaats is Van Tilburg nog niet helemaal tevreden over zijn seizoen: ,,Het was niet zo goed als gehoopt. Het was niet heel slecht, maar er waren minder hoogtepunten dan vooraf gehoopt. Ik heb wat tijd nodig gehad om te wennen. Het grootste verschil is dat je er alleen voor staat. Je reist veel en dat kan heel eenzaam worden als de resultaten tegenvallen. Ik ben een sociale jongen en heb behoefte aan gezelschap.”

Vorige week speelde Van Tilburg de Nationaal Open: ,,’s Ochtends was ik met mijn vader aan het trainen. Door een beetje tegen hem aan te praten viel het kwartje ineens. Mijn technische vaardigheden kwamen er onvoldoende uit doordat ik er te hard aan trok. Het was vooral een mentale kwestie om te accepteren dat de bal dan soms wat minder ver vliegt, maar ik wel op mijn techniek moet vertrouwen. Ik heb mijn vorm weer gevonden en dat zorgt er ook voor dat ik met vertrouwen naar de belangrijke weken aan het einde van het seizoen kijk.”

Belangrijkste week

Begin oktober staat de Qualification School op het programma. ,,Dan kun je in één week doorstromen naar een hoger niveau. Het is daardoor een heel hoog niveau en een heel competitief toernooi. Als je in de top twintig eindigt ga je door en maak je kans op een vaste plek op de Challenger Tour. Dat is een realistisch doel voor mij.”