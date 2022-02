Nog even en De Meilandjes kunnen inpakken

Zera Hulswit uit Stampers­gat maakt debuut in eredivisie voor PSV, dat verliest van FC Twente

Zera Hulswit was zondagmiddag de enige die nog met een enigszins blij gemoed in de bus terug naar Brabant zat. De 18-jarige voetbalster uit Stampersgat debuteerde bij FC Twente - PSV (3-1) in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

