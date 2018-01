NK wielrennen in Rucphen? Een mooie droom

Bijzonder waardevol, maar een middagje bellen met regionale bestuurders en wielervolk leerde mij dat dit wat tot de kort bocht was. Niet alleen Rucphen en Etten-Leur, maar heel West-Brabant hoort bij de kandidaten die de organiserende club Golazo benaderd heeft als potentiële locaties voor het NK. En zo zijn er naast onze regio nog vier andere plekken in Nederland kandidaat.

Kort dag

Of het er ook van komt dat de titelstrijd al dit jaar ergens tussen Tholen en Dongen gehouden wordt? Ik ben bang van niet. De reacties uit bestuurlijk West-Brabant zijn vooral dat het wel heel erg kort dag is om nu nog een NK, dat al in juni en juli moet plaatsvinden, op poten te zetten.

Tja, dat is natuurlijk ook zo. Golazo mag dan omhoog zitten omdat er zes maanden voor dato nog geen plek is voor het NK, in West-Brabant zijn ze niet gek. Hier zien ze ook dat Montferland nog steeds zucht onder het financiële verlies dat daar met het NK van 2017 geleden is. Heel weinig kans dus dat het doorgaat.

Jongetje

Maar als ik over dergelijke plannen hoor en schrijf, komt in mij altijd het jongetje van vroeger boven. Het kereltje dat op zijn racefiets door West-Brabant zwoegde met onrealistische toekomstdromen in zijn hoofd. En dat kereltje had heel graag een NK gezien in de gemeente waar hij opgroeide, het vooral vroeger zo fietsgekke Rucphen.

Ik zie het al voor me. Een peloton dat voortraast over de Hoeksestraat in Schijf. Waar Tom Dumoulin de sloot induikt, waarin ik in de zomer van 1984 mijn sleutelbeen brak en me alleen al daardoor een echte coureur voelde.

Ziedende achtervolging

Maar Dumoulin staat gewoon weer op. Haalt met een ziedende achtervolging het peloton al op Scherpenberg weer in en geeft ze op de Dorpsstraat in Sint Willebrord, pal voor De Vlegter, allemaal het nakijken.

Rini Wagtmans slaat hem op de schouders – ‘Zo doen wij dat hier’ – en Corry Konings, zoals bij de eerste etappe in de Tour van 1978, reikt hem de trui uit. Rood-wit-blauw, in dit geval.