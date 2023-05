NK voor clubs levert zilveren plak op voor Sprint, met dank aan meerkampsters én sprinters

Waar de meerkampster en de sprintsters geweldig scoorden, bleven de resultaten op de midden- en lange afstand hier ver bij achter. De loopsters die mee durfden doen deden weliswaar hun best, maar eindigden allen in de achterhoede. Gelukkig voor het team zijn daar dan de zevenkampsters. Onder aanvoering van wereldtopper Anouk Vetter werden karrevrachten punten behaald. Vetter zelf scoorde twee keer de maximale acht punten en moest bij kogel alleen Melissa Boekelman voor zich dulden.

Postergirl

Volgende week acteert Vetter in Oostenrijk. In het meerkampstadje Götzis is ze nu al te bewonderen. Omdat ze in 2022 deze prestigieuze meerkamp won hangt ze op posters in de hele stad. De ‘postergirl’ wil volgende week met Pinksteren graag opnieuw deze zevenkamp winnen.

Verleden jaar scoorde ze een nationaal record en werd ze de eerste Nederlandse atleet die hier met de hoofdprijs vandoor ging. ,,Vandaag was een prima generale. Ik heb wat nummers met de handrem er op gedaan. Ben vooral blij met de winst op die winderige 200 meter in 23,94 seconden.”

Het ‘rustig’ aandoen van Vetter zag je niet in de uitslagen. Ze won het verspringen met 6,54 meter. Met wat minder rugwind zou dat een persoonlijk record zijn geweest. ,,Daar heb ik maar twee sprongen gemaakt, Mijn energie spaarde ik ook met de kogel. Uit stand kwam ik al over de 15 meter. Het is geen schande om dan van Melissa Boekelman te verliezen”, vertelde de atlete die 23 punten aan de totaalscore van 100 punten toevoegde.

Twee andere grote puntensprokkelaars waren meerkampster Myke van de Wiel (winst op 100 horden, tweede op 100 meter en de estafettes) en Femke Frijters. Zij won de 400 horden en liep in beide estafetteteams als tweede over de eindstreep. Op de 4x400 meter liep het Sprintkwartet een scherp nieuw clubrecord met 3.45,27 minuten.

Veel punten ook voor Nadine Broersen. Onder het toeziend oog van zoon James werd ze tweede bij het hoogspringen met 1,75 meter en tweede met een speerworp van 49,18 meter. ,,Met name met die worp ben ik heel content”, meldde de Dongense na de prijsuitreiking.

Nog te wankel

De mannenploeg van Sprint was de wei ingestuurd met maar één opdracht. Niet laatste worden. De nummer acht van dit NK degradeert direct. De nummers vijf, zes en zeven strijden in de ‘nacompetitie’ om handhaving. Ploegleider De Koning zag zijn mannen zevende worden na een strijd met het nu gedegradeerde Unitas uit Sittard. ,,We zijn te sterk voor de eerste divisie en - nog - te wankel voor structureel verblijf in deze hoogste klasse. Ik weet zeker dat we ons op 10 september kunnen handhaven. Daarmee zijn we na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de enige ploeg met zowel een mannen- als een vrouwenploeg.”

Best presterende Bredanaar werd verspringer Sjoerd Pastoor. Hij won de wedstrijd met een nieuw record van 7,66 meter. Een record was er ook voor polsstokspringer Sam Zijlmans met een geslaagde sprong over 4,70 meter. Bij de 4x100 meter estafette ging het mis voor de Bredanaars. Op het slotnummer werd dit echter goedgemaakt met een knappe vierde plaats.