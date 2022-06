Nino de Jong naar Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman

Honkbal­club Jeka tevreden na eerste seizoen in eerste klasse, ondanks elfde plek: ‘Veel jeugd heeft de kans gekregen’

Honkbalclub Jeka uit Breda heeft de reguliere competitie in de eerste klasse afgesloten met een elfde plek. Het doel van de Bredase club was juist om in de top zes te eindigen, maar dat was te hoog gegrepen. Ondanks alles is trainer Michel Ruiter tevreden.

