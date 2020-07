Nieuwelingen Vos en Kemp nu al waardevol voor foutloos Twins

In Oosterhout begon Koen Postelmans als startend werper moeizaam. Via zes Haagse honkslagen in twee innings werd het 0-3. Daarna herstelde hij zich prima via achtmaal drieslag en geen hit meer tegen in zeven innings. Twins sprokkelde naar een 5-3 voorsprong. Pastor Chavez Martinez kwam in de laatste twee innings in de problemen en waren het dubbelspelen van de keystone Vos en Kemp die de zege veilig stelde. Brian Biezen sloeg 1.000 en Kemp .667.