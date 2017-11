Nieuwe trainer United Breda moet slecht seizoen doen vergeten

Door het plotselinge vertrek van Dion Sillen, die een stap terug moest doen wegens gezondheidsredenen, ging de technische staf van handbalvereniging Breda haastig op zoek naar een waardige vervanger.

Direct beschikbaar

Oud teambegeleider Cees Heessels: ,,Ondanks dat in deze fase van de competitie de trainers niet voor het oprapen liggen, zijn we er toch in geslaagd om een goede vervanger te vinden. We zijn dan ook trots op het feit dat we Maurice van Zielst hebben kunnen binnenhalen.''

Van Zielst is afgelopen seizoen gestart als trainer van de dames selectie van Gemini. Zijn verblijf was daar van korte duur waardoor hij per direct beschikbaar was. Vorige week heeft hij al twee keer met de groep getraind en wilde de groep graag onder zijn hoede nemen.

Aandachtspunten

Afgelopen weekend was het debuut voor Maurice die hij helaas niet kon opluisteren met een overwinning. In eigen huis werd er met 23-29 verloren van Westlandia. ,,Ik ben pas net begonnen, maar onze aandachtspunten zijn duidelijk.'' Van Zielst was zeer te spreken over de manier waarop het team de wedstrijd begon, helaas konden ze die vorm niet volhouden tot het einde. ,,In de beginfase lag het baltempo lekker hoog en waren we doelgericht. We verloren de wedstrijd omdat we dat tempo niet konden volhouden. De timing in de dekking gaat wel steeds beter.''

Handbalfreak

Maurice is in het verleden zelf actief geweest als speler en startte met handballen toen hij zes was. Bij DES'72 heeft hij op Eredivisieniveau gehandbald. Bij die club heeft hij nog samen gespeeld met Mohsen Daghrir, die ook vier jaar lang de dames van United Breda onder zijn hoede had. Zijn trainerscarrière begon hij bij Saturnus en is daarna doorgestroomd naar DWS, Snelwiek en HARO. Cees Heessels: ,,Naar onze mening is Maurice een gedreven, eerlijke en transparante trainer en coach.''