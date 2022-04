Nieuwe staf Twins wil kunststukje van vorig jaar herhalen: ‘Ik zie nu een verbeten ploeg’

Na de topprestatie van vorig jaar, toen plaatsing voor de play-offs om de landstitel werd behaald, gaan de honkballers van Twins op voor een herhaling van dat kunststukje. De Oosterhoutse ploeg is veelal bij elkaar gebleven, maar in de staf zijn er de nodige wisselingen.

Adonis Kemp neemt als hoofdcoach het roer over van Jeffrey Arends, die na vier seizoenen meer tijd aan zijn gezin gaat besteden en alleen nog op de achtergrond actief blijft. Clubman Marcel Aerts, al jarenlang als assistent de bewaker van het Twins-DNA, gaat door.

Nieuw is Elton Koeiman die de werpers onder zijn hoede gaat nemen. De Bredanaar was de laatste vijf seizoenen als pitchingcoach bij Neptunus werkzaam en ondanks zijn respectabele leeftijd, volgende maand wordt hij 49 jaar, pikte de ex-internationaal nog zijn innings als werper mee onder meer in de EC voor clubteams. Hij gaat zich met name bemoeien hoe de wedstrijden beter in het slot kunnen worden gegooid.

Superaanwinst

Een ‘superaanwinst’ zo omschreef Kemp zijn assistent die de jonge werpers staf naar een hoger niveau moet tillen. Dat is nodig ook, want de laatste seizoenen waren de ballengooiers het euvel waardoor nogal wat wedstrijden in de eindfase verloren ging.

In het veld zat het wel goed. Met name het binnenveld is van hoog niveau en nog versterkt met de teruggekeerde Mick Vos. Liefst acht spelers hebben naast de competitie de nodige ervaring opgedaan door deel uit te maken van het Nederlands Team onder 23 dat deelnaam aan het EK en het WK in Mexico.

Verbeten groep

Kemp ziet dat de ploeg zich verbeterd heeft ten opzichte van vorig jaar. ,,Kwamen ze toen met name in de play-offs nog tekort, nu zie ik een verbeten groep die in oefenperiode volwassener is geworden. Met de verbeteringen ben ik zeer blij, zowel in de technische staf als op het veld. Ondanks de korte oefenperiode moeten we er bij de start van het seizoen meteen staan. We spelen maar een ronde en dan wordt al beslist of je de play-offs in gaat. En daar willen we het beter gaan doen”, aldus Kemp.

De 55-jarige Rotterdammer met 500 hoofdklassewedstrijden en rond de 50 interlands achter zijn naam mist in die aanvangsfase de spelers Max Kops, Tyric Kemp en Ruendrick Piternella die in Amerika studeren en honkballen. Zij komen in mei terug. Ook is er wederom in Japan geshopt en dat leverde de 25- jarige rechtshandige profwerper Chikari Igami van Ibaraki Astro Planets op. De Amerikaan Tyson Quales keert niet terug.

Voor Twins zijn er ook verbetering buiten het veld. De nieuwe lichtinstallatie van de club is in gebruik genomen én goedgekeurd. Daardoor kunnen voortaan ook in de avond competitiewedstrijden worden gespeeld in Oosterhout.

Volledig scherm Chikari Igami van Ibaraki Astro Planets is een van de nieuwe aanwinsten van Twins. © Twins Oosterhout