Nieuwe pitreporter Stéphane Kox zoekt naar balans: ‘Kritisch én enthousiast zijn’

Dick Jaspers naar laatste zestien op WK driebanden, Ludo Kools uitgescha­keld

Dick Jaspers heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finales van het wereldkampioenschap driebanden in Sharm-el-Sheikh. De biljarter uit Sint Willebrord won in het Egyptische toeristenoord in een partij over 28 beurten met 50-40 van de Zuid-Koreaan Haeng Jik Kim.

9 december