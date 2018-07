Nieuwe GTC Rally slaat direct aan: 'Leukste en grootste startveld sinds jaren'

Appels en peren

De tijd dat wedstrijden als de GTC-rally een gevecht was tussen appels en peren is daarmee volgens voorzitter John Elst voorbij. ,,Dit is het leukste startveld dat we in jaren gehad hebben", zei hij donderdagavond tijdens de presentatie van het evenement. ,,Ronald Leemans werd de afgelopen jaren derde en vierde in een ouder type rallywagens, dit jaar blij zegt te zijn wanneer hij in de top-7 eindigt, zegt alles over het niveau van de deelnemers van de komende editie", zegt Elst.