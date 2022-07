Niels Laros slaat dubbelslag op EK Jeruzalem

Drie van deze plakken waren van blinkend goud. Met drie Europese titels, een bronzen medaille en een scherpe vijfde plaats was er geen reden tot klagen. Integendeel, het was partytime in de hoofdstad van Israël. Niels Laros (Scorpio) kroonde zich tot koning van dit kampioenschap. Onder de bewonderende blikken van zijn familie en coach Tomasz Lewandowski won hij de 1500- en de 3000 meter. Op maandag moest hij zich plaatsen voor de finale van de 1500 meter. ,,Ik wilde even voelen hoe mijn benen waren en ben daarom op kop gaan lopen. Dat ik dan met 3,53,68 al meteen een kampioenschapsrecord loop is onverwacht.”

‘Ik voelde m'n benen’

Daags na deze warme wedstrijd stond hij in de finale van de 3000 meter. Ditmaal vertrok hij niet op kop, maar liep hij zoals Sifan Hassan ook doet, in het achterveld. Zijn clubgenoot Juan Zijderlaan vertrok wat sneller. Na 1800 meter kwamen beiden terecht in de kopgroep van twaalf lopers. ,,Met nog 800 meter voor de boeg voelde ik mijn benen. Omdat ik wist dat we naar de bel toeliepen kon ik verder opschuiven. Met nog 200 meter te gaan ben ik vertrokken en nooit meer bijgehaald”, glundert het Oosterhoutse talent.

Vijftig meter voor de verlossende finish kon het juichen al beginnen. Met 8.11,49 pakte hij goud. Zijderlaan werd knap vijfde in een persoonlijk record van 8.20,65 minuten. Voor feesten was geen tijd voor Laros. Woensdag wachtte de tweede finale. Ook hier wierp zijn tactiek van achterin starten vruchten af. Na 500 meter schoof hij naar de leiding en met een verwoestend laatste deel pakte hij opnieuw goud. Zijn eindtijd van 3.49,99 minuten leverde hem een nog scherper kampioenschapsrecord op.

Super

Goud was er ook voor David Pronk (Sprint). De meerkamper koos in Israël voor de 110 meter horden. In de series kwam hij tot 13,84 seconden, goed voor een plaats in de halve finale. In deze halve finale een dag later ging het bijna mis. Maar na een slechte start en veel geraakte horden herstelde hij zich op tijd. ,,De tweede helft ging super, daardoor werd ik nog tweede en plaatste ik me direct voor de finale. Daar ging alles goed en liep ik met 13,50 seconden in een persoonlijk record naar de zege.”

Ryan Jansen (Scorpio) maakte de verwachtingen op dit EK ook waar. Na een door de wind moeizame kwalificatie (68,01 meter) kwam hij in de finale op stoom. In zijn laatste worp vloog de speer naar 72,10 meter. Met de bronzen plak om de nek en de Nederlandse vlag om de schouders vierde hij zijn feestje. Een gouden generatie toonde zich in Jeruzalem. Dit zijn de namen die je straks kunt verwachten op de toernooien voor de senioren.