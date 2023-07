Niels Laros incasseert harde, maar leerzame nederlaag: ‘Dat is mooi voor de volgende toernooien’

NK atletiekHet overkomt Niels Laros niet vaak dat het niet loopt zoals hij verwacht had. De nederlaag die de tiener op het NK in Breda leed in de finale van de 800 meter hakte er dan ook stevig in bij de Oosterhouter. ‘Dit is eerst domper sinds november’

Een minuut lang zat hij op een baanblok stilletjes voor zich uit te staren. Voor Niels Laros was de nederlaag in de finale van de 800 meter even onverwacht als hard aangekomen. Niet hij, het supertalent, maar de 25-jarige laatbloeier Ryan Clarke ging er op het NK in Breda met het goud vandoor. Voor Laros was er in 1.46.09 ‘slechts’ het zilver.

In het jaar dat alles crescendo gaat met de 18-jarige Scorpio-atleet, moest hij even een zeldzame teleurstelling verwerken. ,,De laatste domper was in november toen ik ziek (Pfeiffer) werd en daardoor het EK cross moest missen. Maar dat had dus niks met het lopen op zich te maken.”

Wat er mis ging op een regenachtige middag? Laros zocht het op de eerste plaats niet in excuses die hem van alle kanten werden aangedragen. ,,Nee, het heeft niks maken met de baan, het weer of de druk van het favoriet zijn.”

De fout zat hem volgens de atleet vooral in het feit dat hij na 400 meter te vroeg op kop was gekomen. ,,Ik voelde me heel goed en heb daarna iets te veel door gepusht. Op het einde had ik gewoon geen versnelling meer over om Ryan op te vangen.”

Het kwam er op neer dat de vooraf uitgestippelde tactiek de mist in was gegaan. Wat die tactiek was? ,,Daar geef ik liever niets over weg.” Je moet de concurrentie immers niet wijzer maken dan nodig. Hij hield het er liever op dat ie ‘de benen niet had’.

De vraag is dat wat zo’n onverwachte nederlaag doet met een 18-jarige die het ‘steeds normaler’ is gaan vinden dat hij zijn doelen voortdurende bij moest stellen. ,,Verliezen is de hardste les die er is”, klinkt het manmoedig in Breda. ,,Dat is mooi voor de volgende toernooien. Want tegenslagen horen erbij en maken je alleen maar sterker.”

Volledig scherm Niels Laros moet toezien hoe Ryan Clarke lachend naar het goud loopt. © Jules van Iperen/Pix4Profs