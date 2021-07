Niels Laros hoopt dat familie hem ziet schitteren op de 3000 meter tijdens jeugd-EK

Er ging twee weken geleden tijdens de NK in Breda een ‘wauw’ over de atletiekbaan. Aanleiding was de extreem scherpe tijd van junior Niels Laros, lid van Scorpio. Tijdens de series van de 1500 meter kwam hij tot 3.44,87 minuten.

De Oosterhouter is hard op weg om de tijden van zijn vader te gaan aanscherpen. Waar Marcel Laros in 1996 op een haar na de limiet voor de Olympische Spelen Spelen miste, is het heel realistisch om te denken dat zijn jongste zoon ooit wel dit hoogste podium zal halen. Om te beginnen maakt de leerling van het Oelbert Gymnasium in Oosterhout zijn debuut eind juli tijdens de Europese kampioenschappen tot 18 jaar in het Franse Franconville.

,,Klopt, dit wordt mijn eerste toernooi. Normaal gesproken zouden we in Italië onze wedstrijd hebben. Dit evenement is van de kalender gehaald en nu mag ik deelnemen in Frankrijk”, zegt Niels Laros.

3000 meter

Gelet op zijn enorme progressie en hoge ranking op de wereldranglijst zou je denken dat er opnieuw voor de 1500 meter wordt gekozen. ,,Nee, ik had me voor zowel de 1500 meter als de 3000 meter gekwalificeerd en ik kies voor de langste afstand. Dat is heel bewust gedaan. Ik wil vooral voor een goede klassering gaan. Op de 3000 meter kan ik met mijn snelheid de eerste helft goed volgen. Mijn sterkste wapen is de slotfase, zodat ik wellicht dan kan toeslaan. Op dit moment staat mijn persoonlijk record op 8 minuten en 17 seconden. Als ik een snelle tweede helft kan lopen, kan dit wellicht aangescherpt worden.”

Quote Ach, een broodje kan ik in het Frans wel bestellen Niels Laros

Familie

Hij hoopt dat in de buurt van Parijs zijn familie getuige kan zijn van zijn wedstrijd. ,,Het is in ieder geval heel fijn dat ik een clubgenoot mee krijg naar Frankrijk. Vorige week greep Ryan Jansen de limiet met de speer. In Dongen gooide hij een wereldafstand van 71,85 meter. Wij trainen al vanaf de pupillen bij Scorpio.”

Of hij zich kan redden met de taal in Frankrijk? ,,Ach, een broodje kan ik in het Frans wel bestellen”, lacht het 16-jarige looptalent.