Nichtjes De Kok kunnen eindelijk kampioenschap vieren met WBB Giants: ‘Met familie is dat heel bijzonder’

De helft was ingestudeerd, de rest van haar kampioenschapsspeech had Sophie de Kok (met rugnummer 14) ter plekke verzonnen. In ieder geval wilde de aanvoerster van WBB Giants haar medespeelsters zaterdag in het zonnetje zetten. Ook de laatste wedstrijd werd gewonnen (77-44 van Oirschot), reden genoeg om nog één keer te laten weten hoe trots de basketbalster was op haar team, dat maar één keer verloor. Dames 1 werd zeven jaar op rij tweede of derde.

,,Best grappig dat niet bijna niemand wist dat ik captain ben”, vertelt de 26-jarige verloskundige lachend. ,,Daar kwamen veel meiden een week geleden pas achter, toen iets geregeld moest worden voor ons team. Ik ben nogal goed in dingen uitbesteden. Eigenlijk waren we met zijn allen de captain van WBB.”

Champagne

Haar team werd twee weken geleden kampioen, maar kreeg nog geen medaille. De late uitwedstrijd bij Valkenswaard Falcons, die om acht uur begon, was niet handig om uitgebreid te feesten. ,,We hadden welgeteld nul supporters bij, dus het werd een mild feestje”, zegt De Kok. ,,Onze coach Pierre had wel een paar flessen champagne meegenomen. Dat werd dus een paar glaasjes in de hal en enkele onder de douche.”

Het mooie aan het kampioenschap is dat de aanvoerster dat kon vieren met speelsters die ze al enkele jaren kent. Haar nicht Tessa (rugnummer 7) en zij lopen al zes seizoenen samen rond in het eerste vrouwenteam van WBB. ,,Het is heel bijzonder om samen met je familie kampioen te worden”, meent de 32-jarige Tessa. ,,Ik heb vroeger nog op haar opgepast, nu spelen we samen in één team. Dat geldt overigens voor veel speelsters. We wilden dit seizoen leuk een balletje gooien. Toen begonnen we veel te winnen en werden we best zenuwachtig.”

Down to earth

De ploeg stond regelmatig met maar zeven, acht basketbalsters op het veld. Scoren en naar de ring gaan kunnen ze allemaal. Soms was er van samenspel niet echt sprake. ,,Onze coach is redelijk down to earth”, stelt de oudste van de nichtjes. ,,Vrouwen kunnen af en toe alle kanten op vliegen. Hij zorgde er altijd voor dat we als we ballen weg begonnen te gooien met beide voeten op de grond bleven staan en weer samen gingen spelen.”

De nichtjes mogen na het kampioenschap promoveren naar de tweede divisie. ,,Die wens is niet groot", meent Tessa. ,,We hebben nu al een kleine selectie en landelijk spelen betekent verder reizen. We zijn dan ook nog op zoek naar een speelster voor ons leuke kampioensteam.” De basketbalsters hebben geen idee of ze verplicht moeten promoveren. Dat ligt er aan op welk niveau de club het team wordt ingeschreven.