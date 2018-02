Negentiende nationale titel voor kogelstootster Melissa Boekelman

Joris van Gool doet in fotofinish op NK 60m indoor mee met grote mannen Garia en Martina

18:41 Joris van Gool was zaterdagmiddag in Apeldoorn akelig dichtbij dé sensatie op het NK indoor. In de finale van de 60 meter kregen Christopher Garia en Churandy Martina de 19-jarige atleet uit Rijen pas op de streep te pakken. Alle ieders naam verscheen de eindtijd van 6.70. De fotofinish moest er daarom aan te pas komen in welke volgde ze op het podium mochten. Achter Garia en Martina restte voor Van Gool 'slechts' de derde plaats.