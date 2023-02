Neefjes van dezelfde club, toch voor even gescheiden door het net: ‘En nu gauw terug naar je eigen kant’

In de jacht op het kampioenschap in de derde divisie moest Atak'55 wel een hele bijzondere horde nemen. Ze namen het op tegen... Atak'55. Heren 1 en heren 2 spelen dit seizoen in dezelfde competitie en dat levert mooie affiches op in het dorp. Daardoor staan ook familieleden ineens 'lijnrecht’ tegenover elkaar. ,,We kunnen elkaar altijd wel lekker sarren.”

De vrolijke gezichten maken plaats voor strakke blikken, de muziek in de sporthal wordt gedempt en de concentratie neemt toe. Met de bal in de hand staat Sam Joosen (21) namens heren 1 klaar voor de eerste service. Hij weet precies waar hij die naartoe wil slaan: naar Tieme van Oversteeg (16), zijn vijf jaar jongere neefje die aan de andere kant van het net staat. ,,Ik dacht: ik zal hem gelijk eens aanpakken!”

Quote Het werd wat jolig. We moesten er natuurlijk geen trainings­pot­je van maken Jacqueline Koppers

In goede harmonie blikken de twee samen lachend terug op die opening van de wedstrijd. ,,Of het nou mijn neefje is of niet, ik sla er niet minder hard om hoor”, zegt Joosen met een knipoog. Toch heeft Van Oversteeg zowel binnen als buiten het veld een antwoord klaar. ,,Ik had natuurlijk niet anders verwacht dan dat die bal gelijk naar mij zou komen.” Hij verwerkte de eerste bal dan ook goed en daarmee begon deze competitiewedstrijd, die voor velen toch als een vriendschappelijke pot zal hebben aangevoeld.

Na verbroedering, volgt rivaliteit

Voor dit unieke affiche is er voorafgaand aan de wedstrijd nog een groepsfoto met spelers van beide teams door elkaar heen. Daarna komt de rivaliteit tot uiting, al blijft het met een knipoog. ,,En nu gauw terug naar je eigen kant van het net”, klinkt het na de hechte groepsfoto. Spelers kennen elkaar door en door en het plagen is dan ook al langere tijd op gang.

Quote Op de volgende familiever­jaar­dag verwacht ik wel dat ik dit te horen ga krijgen. Maar ik kan wel wat hebben hoor Tieme van Oversteeg

Dat geldt zeker ook voor de twee neefjes die regelmatig samen trainen, maar nu gescheiden worden door het net. Het eerste werd ingedeeld in de derde divisie B en het tweede kwam via een kampioenschap in de promotieklasse ook in deze poule terecht. ,,Toen begon het eigenlijk al”, zegt Joosen. ,,We zijn een echte volleybalfamilie, dus het gaat er vaak over”, vult Van Oversteeg aan. ,,We kunnen elkaar altijd wel lekker sarren.”

Geen trainingspotje

Daarin zal Joosen nu het hoogste woord hebben, want met het eerste denderde hij over het team van zijn neefje heen. Coach Jacqueline Koppers bleef waken voor slordigheid en bleef haar ploeg erop wijzen dat het niet te gezellig moest worden. ,,Toen we de eerste twee sets hadden gewonnen, werd het wat jolig. We moesten er natuurlijk geen trainingspotje van maken”, zei ze over het belang van de wedstrijd.

Ook de derde en vierde set gingen naar het eerste team en dus voelt Van Oversteeg de bui al wel hangen. ,,Op de volgende familieverjaardag verwacht ik wel dat ik dit te horen ga krijgen. Maar ik kan wel wat hebben hoor”, zei hij. ,,Ik ga me ook niet inhouden”, grapt zijn oudere neef.

De eindstand: 25-18, 25-21, 25-14, 25-21 voor het vlaggenschip. Maar de twee volleyballers hebben ervan genoten om tegen elkaar te spelen en hopen snel weer samen op het wedstrijdveld te staan. ,,Hopelijk spelen we in de toekomst samen in het eerste", zijn ze met elkaar eens.

Volledig scherm Tieme van Oversteeg was voorbereid op de eerste bal die meteen zijn kant op kwam, geslagen door zijn neef Sam Joosen. © Pix4Profs/ Ramon Mangold