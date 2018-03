Nederlagen Blauw-Wit en Giants, Barons stunt

basketbalIn de tweede divisie D van het basketbal lijkt het tweede vrouwenteam van Barons handhaving binnen gesleept te hebben. Het eerste vrouwenteam is in de tweede divisie E nog niet zo ver. In de tweede divisie bij de mannen leek WBB Giants op de titel af te stevenen. De tweede opeenvolgende nederlaag in een uitwedstrijd, Punch2 was met 86-55 te sterk, zorgt er voor dat de strijd weer helemaal open is.

Mannen

EERSTE DIVISIE

Wyba - Barons 72-100

De mannen van coach Dusan Bozic zorgden voor een daverende stunt door in Wychen met 72-100 te winnen van Wyba. Het tekent de groei van zijn team volgens Bozic; "Vorig jaar verloren we daar met vijftig punten verschil, in het eerste duel dit seizoen was het verschil zestien, en nu scoren we liefst honderd punten in hun zaal. Dat belooft voor de toekomst, in mijn ogen is Barons klaar voor een rol als stabiele middenmotor op dit niveau."

Blauw-Wit - River Trotters 65-79

De mannen van Gregory Tjin-A-Koeng deden tot in het vierde kwart mee om de zege tegen de nummer drie. "Na het eerste kwart stonden we slechts één punt achter, een lijn die we in het tweede kwart door trokken. Helaas lieten we nog te veel easy baskets liggen." Na rust bleef de thuisclub zicht houden op een goede afloop vond de coach; "We bleven hun aanvallers goed afstoppen, pas na anderhalve minuut en drie punten in hun voordeel ging het in het vierde kwart mis." De bezoekers gooiden het in de slotfase over de fysieke boeg, waar Blauw-Wit geen antwoord op had. "Toch heb ik genoeg vertrouwen in een goede afloop."

TWEEDE DIVISIE

Punch2 - WBB Giants 86-55

"Slecht gespeeld, met een gehandicapt en vooral onervaren team," keek coach Corné van Terheijden terug. "We speelden weer op half-court waar wij gewoon niet op uit de voeten kunnen. We kunnen daar ons geliefde snelle spel niet op spelen, hoewel we het zaterdag tot kort voor rust nog konden bijbenen." Door het verlies lijkt het slotduel tegen DAS de beslissing te brengen, al hield Van Terheijden een slag om de arm; "We hebben ook de komende duels nog een zwaar programma."

EERSTE KLASSE

Migliore - Attacus3 20-0

De bezoekers belden op het laatste moment af waardoor Migliore een reglementaire zege boekte.

Vrouwen

TWEEDE DIVISIE E

EBBC - Barons 71-50

Barons startte sterk tegen de nummer één en leidde daardoor halverwege met 30-37. Daarna ging het mis, zag ook coach Marcel Dubois; "Het derde kwart was minder. Er vielen wat blessures aan onze kant, met nog slechts zeven speelsters kwamen we conditioneel wat te kort." In de strijd onderin heeft Barons nog een licht voordeel op Vlissingen, doordat het de ondelinge duels won.

TWEEDE DIVISIE D

Achilles'71 - Barons2 43-58

"Een lekkere wedstrijd waarin we verdiend de overwinning pakten," keek coach Marc van Straelen terug. "We hebben bewezen tweededivisie-waardig te zijn. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren om nog te degraderen."