Nationale eventingtitel weer voor Bredanaar Tim Lips: ‘We hebben de proef gereden waarop ik hoopte, maar die ik nog niet mocht verwachten’

Na een mislukte aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio was er eindelijk weer een lichtpunt voor Tim Lips. In de vijftigste editie van Military Boekelo reed de Bredanaar zijn gelegenheidspaard Lady Chin van ’t Moerven Z naar de nationale seniorentitel. Zijn vijfde. Eerder won hij met Oncarlos (2007), Van Schijndel’s Concrex Owaola (2010) en met Bayro (2017 en 2018).

Het zat de Nederlandse military-top de laatste tijd niet mee. Tim Lips kreeg ook zijn portie. Hij moest zijn toppaard Bayro laten inslapen. Dat liet diepe sporen bij hem na. ,,Elke dag denk je daar nog aan terug. Op een wedstrijd in Spanje voelde Bayro niet topfit aan. In een Belgische kliniek hebben we hem laten onderzoeken. Hij werd snel beter totdat plotseling een koliekoperatie nodig bleek. De blindedarm was gescheurd. Kans op herstel was er niet.”

Lips vormde acht jaar een combinatie met de schimmelruin. ,,Hij gaf me het meeste vertrouwen van alle paarden die ik ooit heb gereden. Hij was mega intelligent. Echt een droompaard.” Door het verlies van Bayro moest Lips verder met Herby. Daarmee mist hij voor de vierde keer op rij de Olympische military. Met wat Chinese inbreng kon Lips wél in Boekelo starten.

Nauwe banden

In Tokio reed de Chinese ruiter Huadong Sun de elfjarige merrie Lady Chin naar plaats 37. Zo kwam de bruinbles in beeld bij Tim Lips en zijn vader Martin. Beiden hebben ook nauwe banden met Heilan Equestrian Centre in de buurt van Shanghai. ,,We zijn daar in loondienst voor een totaal begeleidingspakket. We zijn pas enkele dagen weer terug van een werkbezoek van zes weken daar.”

Met grote verwachtingen was Lips niet afgereisd naar het toernooi in Boekelo. ,,Het paard loopt nog niet lang op dit niveau en we wilden haar vooral ervaring laten opdoen. Het is bovendien onze eerste wedstrijd samen.”

Toch was de dressuur direct verrassend goed met een tweede plaats. ,,Het was echt genieten. Normaal leg ik mezelf veel druk op. Ditmaal hoefde dat niet. We hebben de proef gereden waarop ik hoopte maar die ik nog niet mocht verwachten omdat het onze eerste wedstrijd was.”

Genoeg over

Lips kwam zonder fouten door de cross-country. Wél viel hem tijdsoverschrijding ten deel. Dat betekende een vrije val in het klassement. ,,Ik wilde niet naar het klassement kijken. Doen wat goed was voor het paard. Ik probeerde een iets hoger ritme te pakken dan Lady Chin gewend is. Aan het einde hadden we nog genoeg over. Dat zag er heel positief uit.”

Voor het laatste onderdeel werd het nog wel even spannend. Tijdens de cross-country was Lady Chin een hoefijzer verloren waardoor de merrie aan een van haar voorbenen licht gevoelig was. Na meerdere inspecties door de veterinairen werd de merrie toegelaten tot de ontknoping in het springconcours, die uiteindelijk de titel opleverde. Zijn vijfde alweer

Ontwikkeling

Was het een eenmalig wedstrijdoptreden met Lady Chin? Dat was de bedoeling. Lips sloot een heroptreden niet uit al achtte hij de kans klein. ,,Misschien. Als we denken dat het paard dat nodig heeft voor haar verdere ontwikkeling.”

Lips was op de achttiende plaats de beste Nederlander in het internationale veld in Boekeloo. De overwinning ging daar naar de Duitse Sophie Leube, voor de Brit William Fox-Pitt.