Nadine Broersen keert jaar na geboorte van zoontje terug op de atletiekbaan: ‘Ik mag in mijn handjes knijpen’

Nadine Broersen heeft een jaar na de geboorte van haar zoontje James haar rentree gemaakt op de atletiekbaan. In Vught kwam de vorige maand 33 jaar geworden Dongense tijdens de Harry Schulting Games in acties op de onderdelen speerwerpen en kogelstoten.

Met vriend Koen en James in de kinderwagen langs de kant was het volgens Broersen vooral ‘een spannende dag’. Nadat ze de laatste kogel 13 meter en 10 centimeter door de lucht had laten vliegen zei de oud-wereldkampioene meerkamp (indoor): ,,Ik ben blij om terug te zijn.”

De topsporter in haar was nog niet met alles tevreden wat ze donderdag had gedaan. ,,Maar met James gaat alles goed”, liet ze lachend weten. Hoe het een jaar later met mama Nadine gaat? ,,Ik mag in mijn handjes knijpen. Ik heb er alleen vijf weken uit gelegen door een navelbreuk, maar je hoort wel andere verhalen van vrouwen over hoe lastig het is om na een bevalling de draad weer op te maken. Gelukkig kon ik vrij snel al weer de training oppakken.”

Met een echte planning of doel zegt Broersen nog niet te werken. ,,Ik ben daarom blij weer terug te zijn. Nu de kop eraf is ga ik lekker aan wedstrijden meedoen om de topvorm te krijgen.”

Zo komt ze deze zaterdag voor het Bredase Sprint al weer uit op het NK voor clubs. Of James dan weer langs de kant staat? ,,Natuurlijk. Ik vind het niet leuk als hij er niet bij is.”

Cathelijn Peeters zorgt voor ‘prestatie van de dag’

Cathelijn Peeters moest de ster van de Harry Schulting Games worden en ze ook op haar thuisbaan. De Europese indoorkampioene dook op de 400 horden voor het eerst onder de 56 seconden en dat werd door de jury gezien als de ‘prestatie van de dag’.

Met reuzenpassen stormde Cathelijn Peeters na het startschot op de eerste horden af. Ze liet de concurrentie achter zich alsof ze Femke Bol was. Nadat de 27-jarige atlete van Prins Hendrik de klok liet stilstaan op 55.98 moest ze even naar adem happen. Al snel was ze de blijmoedige Cathelijn zoals iedereen op de club haar kent.

Volledig scherm Local hero Cathelijn Peeters laat de concurrentie ver achter zich op de Harry Schulting Games in Vught. © Pix4Profs/Jules van Iperen

,,Voor een eerste race van het seizoen is een pr altijd goed”, klonk het lachend. ,,Ook al kon het voor mijn gevoel nog harder.” Ze vertelde er ook bij dat met name de tweede helft van haar race beter had gekund. Want na de reuzenstappen van het begin, had ze meer passen tussen de horden nodig in de eindfase. ,,Maar ach, het is altijd wennen zo’n eerste race.”

Dit jaar is het WK het grote doel voor de meeste toppers. Peeters heeft twee ijzers in het vuur: de 400 meter horden (naast Femke Bol) en de 4x400 (met Femke Bol). Op dat laatste onderdeel won ze afgelopen winter met het Nederlands kwartet goud op het EK indoor. ,,De 400 horden is mijn afstand en de 400 vlak doe ik erbij”, verduidelijkt Peeters.

Volledig scherm Maureen Herremans vliegt door de lucht op het onderdeel hink-stap-sprong. © Pix4Profs / Jules van Iperen

De limiet voor het WK 400 horden staat scherp: 54.90. In Vught zette ze alvast een eerste stap door het pr van 56,03 naar 55.98 te trekken. Of die WK-limiet ook haalbaar is? ,,Ach, dat weet ik nu nog niet", zegt ze op laconieke toon. ,,Meestal kan ik nog wel wat van mijn tijd afhalen.”

Maureen Herremans

Een tweede succesje voor Prins Hendrik kwam uit de koker van Maureen Herremans, die het hink-stap-springen won met een afstand van 12.87 meter. Of ze daar blij mee was? ,,Ja en nee”, klonk het eerlijk uit de mond van de Nederlandse indoorkampioene, die sinds kort in Den Bosch woont. ,,Het is dat de laatste sprong nog een beetje oké was, want daarvoor was het nog zoeken naar de snelheid en de controle over de sprong.”

Het heeft volgens Herremans alles te maken met het onder de knie krijgen van een technische aanpassing, die er ‘uiteindelijk’ voor moet zorgen dat ze meer controle over haar sprongen krijgt. Wat ze daarmee dit jaar al kan bereiken? ,,Ik heb nog geen echte doelen gesteld. Volgend jaar de Olympische Spelen halen lijkt me nog iets te hoog gegrepen. Ik zal dit jaar al blij zijn als ik constant boven de 13 meter zit.”