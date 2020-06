'NAC Basketbal was wildwest'

Dakar Rally 2021 biedt nog genoeg uitdagin­gen voor Van den Goorbergh

12 juni Jurgen van den Goorbergh was donderdag te druk met zoon Zonta op het racecircuit van Zolder om de presentatie te volgen van de Dakar Rally 2021. In juni staat het hoofd van de Bredanaar nog niet naar het winterse tijdverdrijf. Maar de rally van 2021 staat wel genoteerd in zijn agenda. Het wordt zijn twaalfde deelname, de tweede keer in het SSV-klassement.