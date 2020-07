Na zoomen en beachen nu weer het echte werk voor Lotte den Exter

Eindelijk konden de speelsters van Volley Tilburg deze week weer de zaal in om te trainen. Want wat was het behelpen de laatste tijd vanwege de coronacrisis. Eerst moest ieder voor zich de conditie op peil houden met een door de fysio opgesteld schema, later kwamen er zoom-sessies bij. ,,Mijn vriend, Gideon Jansen, is hersteltrainer”, vertelt Lotte den Exter (24). ,,Hij gaf ons elke week een keer les via video. Nee, ik hoefde dat als enige niet via het scherm te volgen, haha. We reden samen naar zijn praktijk en daar deden we dan zo’n circuitje dat hij had uitgezet. De rest van het team volgde dat via de laptop en deed mee natuurlijk.”