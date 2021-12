Na veel pech is snowboarder Van der Velden tóch nog dicht bij olympisch ticket: ‘Heeft me echt verrast’

Net terug van een fikse blessure ging het in september weer mis voor snowboarder Niek van der Velden. Hij zag voor even de Olympische Spelen voorbij flitsen. Wonder boven wonder herstelde Van der Velden razendsnel, waarna hij met één goed resultaat op de World Cup in de Verenigde Staten begin deze maand ervoor zorgde dat een ticket naar Peking in februari voor het oprapen ligt.

Zonder noemenswaardige training meldde Niek van der Velden zich begin december in Steamboat, Amerika voor een World Cup-wedstrijd. ,,Ik ging er heen zonder echte verwachtingen”, zegt de 21-jarige snowboarder uit Nispen er zelf over. En dat was logisch: Van der Velden was pas net terug na zijn tweede zware blessure in één jaar tijd. Wat heet: in februari van dit jaar scheurde hij een bandje in zijn enkel af en in september waren zijn kniebanden aan de beurt.

Meer in het vat

,,Ik hield de concurrenten in de tussentijd wel in de gaten en merkte dat het niveau hoog lag”, vervolgt Van der Velden. Zonder enige verwachting stapte hij begin deze maand op het board en verraste hij vriend en vijand, en bovenal zichzelf, met een knappe vijfde plaats tijdens die World Cup in de Verenigde Staten. ,,Ja, het ging wel lekker. Dit geeft ontzettend veel vertrouwen voor de komende maanden”, vertelt de 21-jarige Brabander. ,,Als ik dit nu al kan zonder échte voorbereiding, dan zit er nog wel wat in het vat met meer trainingsuren.”

Gedurende het telefoongesprek is de lach niet vaak weg bij Van der Velden. Maar juist die lach was de afgelopen maanden bij tijd en wijle wel wat verder te zoeken. ,,De twee blessures zo kort achter elkaar waren mentaal wel zwaar”, geeft hij toe. ,,Ik was in september net terug en dan gaat het wéér mis. Dan baal je enorm natuurlijk. Tijdens die val flitst direct die lange en zware revalidatie weer door je hoofd, en ook de Olympische Spelen. Ik was bang dat dat doel uit zicht was.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm Niek van der Velden in maart, toen hij zijn enkelband had gescheurd. © Rene Nijhuis/Orange Pictures

Mentaal zwaar

Van der Velden herstelde echter een stuk sneller dan verwacht van de kniekwetsuur die hij drie maanden geleden opliep. ,,Mijn fysieke basis was goed, dat heeft veel geholpen. Ik moest een paar dagen wachten op de uitslagen van de scans en daardoor kon ik alles goed relativeren voor mezelf.” Maar voor de jonge snowboarder was de revalidatietijd -opnieuw- zwaar. ,,Er zijn wel momenten geweest dat ik er echt geen zin meer in had”, is Van der Velden eerlijk. ,,Ik heb veel gehad aan mijn vrienden en familie. Door hen kon ik mijn gedachten even verzetten. En ik heb ook veel gesproken met een sportpsycholoog, dat hielp enorm.”

Quote Het afgelopen jaar is een emotionele rollercoas­ter geweest voor me. Niek van der Velden

Nu is de ‘zin’ weer helemaal terug bij Van der Velden. Door zijn knappe vijfde plaats op de World Cup in Steamboat steeg hij naar de 26ste plek op de wereldranglijst. Hoog genoeg voor een ticket naar de Spelen in Peking. ,,De olympische voorwaarden kijken naar de wereldranking en ik sta op een goede plek. Maar ook NOC*NSF heeft zijn eigen voorwaarden. Om mee te gaan naar de Spelen moet je twee keer in de top tien zijn geëindigd van een - in mijn geval - World Cup. Ik heb nog één top tien-notering nodig en dan kan het ticket me eigenlijk niet meer ontgaan.”

Emotionele rollercoaster

Want die Olympische Spelen halen, dat is het doel. Van der Velden kwalificeerde zich vier jaar geleden ook voor de Spelen, maar kwam toen niet in actie, aangezien hij op de laatste training voor de olympische wedstrijd zijn pols brak. Weg Spelen, weg droom. ,,Daarom wil ik nu zo graag laten zien dat ik wel op dat podium thuishoor. Het afgelopen jaar is een emotionele rollercoaster geweest voor me. Laten we die rollercoaster maar mooi en positief eindigen met definitieve plaatsing voor de Spelen.”

Volledig scherm Olympische Winterspelen Pyeongchang 2018 Snowboarder Niek van der Velden met de arm in de mitella met naast zich dokter Cees-Rein van den Hoogenband Foto ; Pim Ras © Pim Ras