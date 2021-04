Na jaren ellende kan Thalita de Jong weer genieten: ‘Ik trekt me niet te veel meer aan van wat de rest denkt’

Lars Boom vol vuur met de wielermei­den op stap: ‘De ploeg is hechter zonder Marianne Vos’

6 april Mét Lars Boom als nieuwe ploegleider én zonder Marianne Vos als eeuwige kopvrouw is Liv Racing aan een nieuwe episode in haar bestaan begonnen. ‘Marianne was niet te houden.’ Maar of dat nu erg is?