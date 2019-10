Na het VOC-plein wacht de kooi voor MMA-vechter Pieter Buist in Jakarta: ‘Vrijdag is het game time’

videoPieter Buist (31) oogt relaxed in aanloop naar zijn gevecht voor ONE Championship in Jakarta. Hij bezocht het VOC-plein, at nog wat in het Batavia-café, maar is inmiddels volledig gefocust op zijn gevecht van vrijdag tegen Tony Caruso. ,,Vrijdag is het game time ”, grijnst de Bredase MMA-vechter.

Buist probeert vooral ook te genieten van het leven als vechtsporter, nadat hij het in het verleden niet altijd makkelijk had. Hij was zelfs een tijdje dakloos en klom op door als vuilnisman bij de gemeente Breda aan de slag te gaan. En in de tussentijd bleef hij trainen om zijn vechtsportdroom waar te maken. ,,Ik heb een lange aanloop gehad, daarom ben ik nu vooral ook bescheiden dat ik hier mag staan. Ik ben een gelovige jongen en bedank God op mijn blote knieën dat ik dit leven mag leiden”, zegt Buist, als we hem spreken in de Indonesische hoofdstad.

Hij heeft er dan al de nodige verplichtingen opzitten. Hij is ’s ochtends om 9 uur Indonesische tijd de eerste die op de lijst staat voor een fotoshoot van ONE Championship. De dag ervoor heeft hij al een CT-scan gehad in het nabijgelegen ziekenhuis, een weging en een neurologisch examen. Die weging, plus hydratatietest, heeft hij ook op woensdag en donderdag. ,,Dat hoort erbij, ik ben nu bezig met het afvalproces. Dat is altijd wel een beetje irritant en vermoeiend, het kost allemaal tijd. Terwijl ik juist wil chillen en genieten voor de wedstrijd begint.”

Volledig scherm Pieter Buist had ’s ochtends vroeg al een fotoshoot bij ONE Championship. © Chris Ottens/BS

Als hij een uurtje over heeft, gaat hij graag met trainer Reinier de Ridder, die zelf ook MMA-partijen vecht, de stad in. Ze bezochten samen het VOC-plein en doken in de Nederlandse geschiedenis. ,,Als je hier dan toch helemaal bent, kan je net zo goed aan sightseeing doen. Maar vrijdag is het strictly business én game time”, benadrukt Buist. Zijn gevecht in Jakarta is zijn tweede voor ONE, dat zijn wedstrijden in maar liefst 140 landen uitzendt.

Spectaculair

Zijn eerste partij, tegen de Japanner Kota Smioishi, was een spectaculaire. Buist won op knock-out nadat hij zijn opponent drie knietjes in zijn gezicht gaf. Daarna rende hij juichend door de kooi en was hij door het dolle heen. ,,Alles kwam eruit. Ik weet nog dat ik in een koeiestal heb staan vechten en me op een WC op moest warmen. En de eerste keer dat ik kampioen werd, kreeg ik 300 euro. Voor dat bedrag had ik zelf tafels moeten verkopen. Als je dan ziet waar ik nu sta, mag ik alleen maar dankbaar zijn. Ik kan nu van mijn sport leven”, zegt Buist, die via een geleidelijke weg uiteindelijk de wereldtitel van ONE hoopt te veroveren. ,,Dat zou de kroon op mijn werk zien.”