Na goede start verliest Atak'55 alsnog, Kraftwell-mannen tonen veerkracht

Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde. Dat gold ook voor Atak'55, totdat de foutenlast te hoog werd.

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D.

Fusion - Spie/De Burgst (3-2).

Een ware volleybalthriller tijdens de ouverture van De Burgst. Na een uitstekende tweede en derde set (18-25, 14-25) zakte de Bredase volleybalploeg in elkaar en moest het uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Fusion.

Kraftwell Symmachia - Volley Tilburg 2 3-2.

Kraftwell Symmachia begon voortvarend aan de wedstrijd. "Maar nadat we de eerste set eenvoudig wonnen sloop er gemakzucht in de ploeg", vertelt coach Fred Hoogervorst. In de derde set wordt Tim Nieuwkamer ingebracht en is het aanvalsspel gevarieerder.

DERDE DIVISIE A.

ROWI - Jola Olympus (4-0).

"Het klassenverschil was niet supergroot", zei middenaanvaller Paul van Meggelen. "We moest nog heel erg aan elkaar wennen. De machine liep nog niet gesmeerd." Dat kwam doordat Olympus een nieuwe spelverdeler heeft, Tijn Ackermans. "ROWI zette ons ook onder druk waardoor we amper een goedlopende aanval op konden zetten."

DERDE DIVISIE B.

VC Limac - Atak'55 (3-1).

Atak'55 lag op koers om ook de tweede set in de wacht te slepen totdat er foutjes in de ploeg slopen en Limac profiteerde (25-23), wat in de sets daarna ook gebeurde.

VROUWEN

DERDE DIVISIE A.

Volley Tilburg 4 - Spie/De Burgst (2-3).

"De eerste twee sets waren heel slecht van beide kanten", zei trainer-coach Chris Konings. "Dat we terugkomen van een 2-0 achterstand is het positieve aan dit duel." Na de derde set kwam het omslagpunt. Wat het verschil maakte? "Op de beslissende momenten durfden we te volleyballen en liep onze service."